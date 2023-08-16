اليوم السابع
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الرئيس السيسي: "ما فيش مصلحة لينا كدولة غير مصلحة الناس"

الأربعاء، 16 أغسطس 2023 05:17 م
الرئيس السيسي: "ما فيش مصلحة لينا كدولة غير مصلحة الناس" الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب محمد عبد العظيم و محمد عبد المجيد

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أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن الدولة المصرية تحرص على مصلحة المواطنين باعتبارها مصلحة الدولة، مشددا على أنه يدعم أي عمل يساهم في دعم المصريين وأهالي مطروح. 
 
وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته فى لقاء مع أهالي محافظة مطروح: "أنا أدعم كل عمل يقدر يساعد.. وهساهم معكم فيه.. وأنا أدعم أي موضوع لصالح المواطنين في مطروح". 
 
وتابع الرئيس السيسي: "أهالي المنطقة الغربية فيهم تفهم وتلبية وترضية لتنفيذ المشروعات الجديدة.. وإحنا في سيناء بنبذل جهد كبير للتنمية ولما أجي اعمل تطهير لكل الأراضي للمتفجرات اللى وضعها أهل الشر.. هل اقدر اعمل تنمية من غير ما اخلص ده.. شغالين في كل حتة في سيناء.. جنوب وشمال ووسط.. وأنا بقولك علشان فرصة وأن أهالينا في سيناء يسمعوا ده.. مفيش مصلحة لينا كدولة غير مصلحة الناس".
 

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