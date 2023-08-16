كتب أحمد عرفة

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنه يتم العمل على طريق الضبعة مطروح، وانتهينا من طريق الإسكندرية إلى الضبعة السنة الماضية في زمن قياسى، واليوم يتم عمل طريق من الضبعة لمطروح بطول 140 كيلومتر.

وأضاف الرئيس السيسي خلال حديثه مع أهالى مطروح: "طريق مطروح السلوم طوله 280 كيلومتر، واقتربنا من الانتهاء من تنفيذ طريق الضبعة مطروح، وبعد ذلك سنبدأ في تنفيذ الطريق من مطروح إلى السلوم مرة واحدة، مثل طريق إسكندرية الضبعة والضبعة مطروح .

وتابع الرئيس السيسي :"الطريق من السلوم إلى مطروح تكلفته أكثر من 15 مليار جنيه، فالتكلفة زادت ونخطط لعمله، وإن شاء الله ننتهى من طريق مطروح خلال هذا العام، وبعد ذلك سندخل لتنفيذ طريق السلوم".