اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 16 أغسطس 2023 06:30 م
أكرم القصاص - علا الشافعي

الرئيسية أخبار عاجلة

الرئيس السيسي: الطريق من السلوم إلى مطروح تكلفته أكثر من 15 مليار جنيه

الأربعاء، 16 أغسطس 2023 05:10 م
الرئيس السيسي: الطريق من السلوم إلى مطروح تكلفته أكثر من 15 مليار جنيه الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب أحمد عرفة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنه يتم العمل على طريق الضبعة مطروح، وانتهينا من طريق الإسكندرية إلى الضبعة السنة الماضية في زمن قياسى، واليوم يتم عمل طريق من الضبعة لمطروح بطول 140 كيلومتر.

وأضاف الرئيس السيسي خلال حديثه مع أهالى مطروح: "طريق مطروح السلوم طوله  280 كيلومتر، واقتربنا من الانتهاء من تنفيذ طريق الضبعة مطروح، وبعد ذلك سنبدأ في تنفيذ الطريق من مطروح إلى السلوم مرة واحدة، مثل طريق إسكندرية الضبعة والضبعة مطروح .

وتابع الرئيس السيسي :"الطريق من السلوم إلى مطروح تكلفته أكثر من 15 مليار جنيه، فالتكلفة زادت ونخطط لعمله، وإن شاء الله ننتهى من طريق مطروح خلال هذا العام، وبعد ذلك سندخل لتنفيذ طريق السلوم".

 

 


السيسي

السيسى

الرئيس السيسي

الرئيس عبد الفتاح السيسي

السلوم

مرسي مطروح

اخبار الرئيس السيسي

زيارة الرئيس السيسي لمطروح



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة