الرئيس السيسي: الطريق الرابط بين السلوم ومطروح له ضرورة اقتصادية

كتب أحمد عرفة

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن الطريق الخاص بالإسكندرية وحتى مطروح طوله من 700 إلى 800 كيلو ، وتم عمل الطريق حتى مطروح بـ8 حارات، وهناك مخطط لتنفيذ طريق مطروح السلوم خلال السنوات القليلة المقبلة.

ورد الرئيس السيسي على مطالب أحد أهالى السلوم بإنشاء طريق من مطروح للسلوم قائلا :"لو عايز أوضب طريق مدينة السلوم هناك مشكلة لأنه لم يكن هناك تخطيط عمرانى مظبوط للمبانى والطريق موجود على حافة البحر".

وأضاف الرئيس السيسي :"الطريق الذي يربط بين السلوم ومطروح ضرورة اقتصادية كبيرة ليس فقط مطلب لكم ولازم نعمله لأن جرجوب ميناء بحرى دولى كبير لابد أن يكون هناك ربط بين ميناء جرجوب البحرى في اتجاه الإسكندرية وفي اتجاه الغرب اتجاه السلوم ".