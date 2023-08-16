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الرئيس السيسي: الدولة غير مسئولة عن أزمتي "كورونا" و"الحرب الروسية"

الأربعاء، 16 أغسطس 2023 04:22 م
الرئيس السيسي: الدولة غير مسئولة عن أزمتي "كورونا" و"الحرب الروسية" الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب محمد عبد العظيم و محمد عبد المجيد

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قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن الدولة المصرية خلال السنوات القليلة الماضية تعرضت لأزمتين "أزمة كورونا".. وأزمة حرب روسيا وأوكرانيا، موضحًأ: "الازمتين دول مكناش سبب فيهم.. أزمة كورونا كان لها تأثير كبير على العالم.. احنا مش السبب فيها.. حتى الحرب الروسية.. واحنا ما أخدناش قرار ورطنا الدولة المصرية.. وبالتالي انعكاس ده القرار الصعب والخطير أو أي إجراء فيه عدم رشد من الدولة". 
 
وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته في لقاء مع أهالي مطروح: "احنا في أزمة وبنتكلم بمنتهي الوضوح.. والأزمة تحدي من ضمن تحديات.. زي تحدي الإرهاب من 2011 و2012.. والناس كانت بتقول الموضوع هيخلص ولا لا.. واستنزاف شباب مصر.. وحالة عدم الاستقرار.. وكنت بقول بفضل الله هيخلص.. وبالمناسبة فيه برنامج تطوير كبير لأهلنا في سيناء.. وده حق لهم وبتكلم علشان الرسالة توصل لهم".
 

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