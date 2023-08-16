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الرئيس السيسى يتلقى مخرجات الحوار الوطنى ويحيلها إلى الجهات المعنية لدراستها

الأربعاء، 16 أغسطس 2023 03:14 م
الرئيس السيسى يتلقى مخرجات الحوار الوطنى ويحيلها إلى الجهات المعنية لدراستها الرئيس عبد الفتاح السيسي
كتب محمد الجالى

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قال الرئيس عبد الفتاح السيسى: "تلقيت باهتمام بالغ مجموعة من مُخرجات الحوار الوطني، والتي تنوعت ما بين مُقترحات تشريعية، وإجراءات تنفيذية، في كافة المحاور السياسية والاقتصادية والمجتمعية".
 
وأضاف الرئيس السيسى على حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعى:"وإنني إذ أتقدم لكافة المُشاركين في إعداد وصياغة هذه المُخرجات بالشكر والامتنان، أؤكد على إحالتها إلى الجهات المعنية بالدولة لدراستها وتطبيق ما يُمكن منها في إطار صلاحياتي القانونية والدستورية، كما سأتقدم بما يستوجب منها التعديل التشريعي إلى مجلس النواب لبحث آلياتها التنفيذية والتشريعية".
 
 

 


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