اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 16 أغسطس 2023 04:58 م
أكرم القصاص - علا الشافعي

الرئيسية أخبار عاجلة

الرئيس السيسى لأهالى مطروح: "عمرنا ما قلنا هنعمل من غير ما نكون عملنا"

الأربعاء، 16 أغسطس 2023 04:17 م
الرئيس السيسى لأهالى مطروح: "عمرنا ما قلنا هنعمل من غير ما نكون عملنا" الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب أحمد عرفة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، اهتمام الدولة بمشروعات التنمية فى مطروح قائلا :"إن كان فيه فترة من الفترات لم يكن هناك فرصة للدولة أن تهتم بأهالى مطروح أتصور إن شاء الله بما نتحرك فيه الآن سيكون هناك اهتمام وجهد".

وأضاف الرئيس السيسي خلال كلمته لأهالى سيناء:" ما أقوله ليس كلام وعمرنا ما قولنا هنعمل من غير ما نكون عملنا".

وتابع الرئيس السيسي :"عشان نعمل طرق من مطروح للتجارة بينا وبين أشقائنا بليبيا مكلف جدا ولكن سنستفيد منه كثيرا وكل شيء سيتم تنفيذه له انعكاس ومردود على أهالى المحافظة ".

 


السيسي

السيسى

الرئيس السيسي

الرئيس عبد الفتاح السيسي

السلوم

مرسي مطروح

اخبار الرئيس السيسي

زيارة الرئيس السيسي لمطروح

اليوم السابع بلس



الموضوعات المتعلقة

رئيس حزب الاتحاد: استجابة الرئيس السيسي لمخرجات الحوار الوطني تحقق تطلعات الشارع السياسي

الأربعاء، 16 أغسطس 2023 04:11 م

ضياء رشوان يشكر الرئيس السيسى على استجابته لمخرجات الحوار الوطنى.. المخرجات موفقة وملبية لاحتياجات الشعب المصرى بفئاته المختلفة.. سنعلنها للرأى العام بالتفصيل.. وكنا متأكدين من استجابة الرئيس

الأربعاء، 16 أغسطس 2023 04:06 م

الرئيس السيسي يوجه التحية لأهالى مطروح: "أهلا وسهلا وسعيد باللقاء معكم"

الأربعاء، 16 أغسطس 2023 04:06 م

رئيس حزب العدل: التفاعل السريع للرئيس السيسى مع مخرجات الحوار الوطنى خطوة إيجابية

الأربعاء، 16 أغسطس 2023 04:03 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة