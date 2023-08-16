الرئيس السيسى لأهالى مطروح: "عمرنا ما قلنا هنعمل من غير ما نكون عملنا"

كتب أحمد عرفة

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، اهتمام الدولة بمشروعات التنمية فى مطروح قائلا :"إن كان فيه فترة من الفترات لم يكن هناك فرصة للدولة أن تهتم بأهالى مطروح أتصور إن شاء الله بما نتحرك فيه الآن سيكون هناك اهتمام وجهد".

وأضاف الرئيس السيسي خلال كلمته لأهالى سيناء:" ما أقوله ليس كلام وعمرنا ما قولنا هنعمل من غير ما نكون عملنا".

وتابع الرئيس السيسي :"عشان نعمل طرق من مطروح للتجارة بينا وبين أشقائنا بليبيا مكلف جدا ولكن سنستفيد منه كثيرا وكل شيء سيتم تنفيذه له انعكاس ومردود على أهالى المحافظة ".