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الرئيس السيسى:رأيت فى سيوة أزمة صرف زراعى عام 86.. وعدت بعد 35 سنة لأجدها

الأربعاء، 16 أغسطس 2023 04:37 م
الرئيس السيسى:رأيت فى سيوة أزمة صرف زراعى عام 86.. وعدت بعد 35 سنة لأجدها الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب أحمد عرفة

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أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أنه لا يخفى عن المصريين شيء قائلا :"لا نخفى عليكم شيء وكل تحدى نستطيع أن نعبره ليس بجهد الدولة ولكن بفهم الناس أن هذا التحدى يمكن التغلب عليه ولكن يحتاج عمل وصبر".

وأضاف الرئيس السيسي خلال كلمته لأهالى سيناء متسائلا: "القطار السريع من عين السخنة وحتى مطروح في كام ساعة وحركة التجارة عليه هتكون عاملة أزاى "

وتابع الرئيس السيسي "سيوة في عام 1986 و1987 كنت في دورية هناك وكان بها مشكلة صرف زراعى ثم وجدت أن المشكلة لسة مستنيانى بعد أكثر من 35 سنة ".


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