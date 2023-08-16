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الرئيس السيسى: التنمية تحتاج إلى سنوات طويلة وإحنا ماشيين لقدام قوى

الأربعاء، 16 أغسطس 2023 04:59 م
الرئيس السيسى: التنمية تحتاج إلى سنوات طويلة وإحنا ماشيين لقدام قوى الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب محمد عبد العظيم و محمد عبد المجيد

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أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، أن التنمية تحتاج إلى سنوات والدولة المصرية تواصل العمل المستمر إلى الأمام من أجل البناء والتنمية، متابعا: "فى ناس بتقولك خدتوا الأرض وخدنا فلوس.. واحنا مكانش عاوزين نسبها.. بس عاوز أقول أن النقل والتعويض لمصلحة أكبر.. مثال "مينا جرجوب".. ممكن يكون فيه بعض التجمعات البسيطة موجودة.. يتم الترضية بشكل كامل ويتم الترضية على المنطقة كلها.. ومثال آخر القطار السريع بمليارات الدولارات علشان ينقل كل المصريين ويسهل الحركة ويدعم العمران فى المنقطة كلها وده مش بيتحقق فى يوم وليلة.. الناس في مصر بتقول هانشوف امتى؟".
 
وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته فى لقاء مع أهالى محافظة مطروح: "التنمية بتاخد سنين طويلة.. طب السؤال احنا واقفين ولا ماشيين.. وماشيين لقدام.. بفضل الله ماشيين لقدام قوى.. واللى ببيتعمل في مصر بفضل كبير.. وموضوع المياه حساس قوى لأن مش عندنا مياه كتير.. وأقدر أوصلك المياه.. لو فيه مياه".

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