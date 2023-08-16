اليوم السابع
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الأربعاء، 16 أغسطس 2023 02:15 م
أكرم القصاص - علا الشافعي

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الرئاسة السورية: زيادة رواتب ومعاشات العاملين فى الحكومة بنسبة 100%

الأربعاء، 16 أغسطس 2023 01:37 م
الرئاسة السورية: زيادة رواتب ومعاشات العاملين فى الحكومة بنسبة 100% الرئيس السورى بشار الأسد
وكالات

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أعلنت الرئاسة السورية زيادة رواتب وأجور ومعاشات جميع العاملين والمتقاعدين في الحكومة من مدنيين وعسكريين بنسبة 100%.

وحسب وكالة الأنباء السورية، قال بيان للرئاسة السورية "أصدر الرئيس بشار الأسد المرسوم التشريعي رقم 11 للعام 2023 الذي ينص على إضافة نسبة 100% إلى الرواتب والأجور المقطوعة النافذة بتاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي لكل العاملين في الدولة من مدنيين وعسكريين".

وأضاف البيان أن مرسوما آخر سيمنح أصحاب المعاشات التقاعدية من العسكريين والمدنيين المشمولين بقوانين التأمين والمعاشات والتأمينات الاجتماعية النافذة زيادة قدرها 100% من المعاش التقاعدي، وفق وكالة أنباء العالم العربي.

وأشار البيان إلى أن العمل بالمرسومين سيبدأ اعتبارا من أول الشهر التالي لتاريخ صدورهما.

 


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