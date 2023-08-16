وذكرت الدفاع الروسية في بيان أوردته قناة (روسيا اليوم)، "أنه حوالي الساعة 11 من صباح اليوم أُحبطت محاولة قام بها نظام كييف لشن هجوم إرهابي باستخدام طائرة بدون طيار على مواقع في أراضي روسيا"، مضيفة أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية اكتشفت المسيرة ودمرتها فوق أراضي جمهورية القرم.

وأشارت إلى أن القوات الأوكرانية تحاول بانتظام مهاجمة القرم باستخدام طائرات مسيرة، مشيرة إلى إحباط محاولة أوكرانية لاستهداف القرم بـ20 مسيرة السبت الماضي.

وفي سياق منفصل ، لم يستبعد قائد قوات الحماية الإشعاعية والكيماوية والبيولوجية التابع لوزارة الدفاع الروسية، إيجور كيريلوف، أن تستخدم الولايات المتحدة تقنياتها البيولوجية الدفاعية لأغراض هجومية.

وقال كيريلوف في بيان إعلامي اليوم الأربعاء:"لا نستبعد استخدام ما يسمى بالتكنولوجيات الدفاعية من قبل الولايات المتحدة لأغراض هجومية، وكذلك لأغراض الحوكمة العالمية من خلال خلق أزمات ذات طابع بيولوجي".

وأضاف كيريلوف:"أن الولايات المتحدة بدأت الاستعدادات لوباء جديد من خلال البحث عن طفرات فيروسية".

وتابع:"من بين أولويات هذه الإدارة الأمريكية الاستعداد للأوبئة وسياسات الاستجابة، التي استحدثتها لتطوير لقاحات وعقاقير لمكافحة الفيروسات ومتغيراتها المعدلة وراثيا، فضلا عن إدخال تكنولوجيا متقدمة في مجال الإنتاج الحيوي"، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة يمكنها القيام بمجموعة كاملة من الأعمال العسكرية التطبيقية مع مسببات الأمراض الخطيرة، التي تشكل مكونات الأسلحة البيولوجية.

وأكد المسؤول العسكري الروسي أن البيانات التي حصلت عليها وزارة الدفاع الروسية تثبت مرة أخرى أن الولايات المتحدة تطور أسلحة بيولوجية على أراضي أوكرانيا.

وأوضح أن وزارة الدفاع الروسية حصلت على وثائق تسمح بتوسيع الملف البيولوجي العسكري الأوكراني ونود اليوم استكمال هذه القائمة بإضافة ممثلي مؤسسات الدولة والشركات الخاصة الأوكرانية المشاركة في تنفيذ البرامج البيولوجية العسكرية الأميركية ونشر أسماء هؤلاء الأوكرانيين".

وفي كييف ، أعلن رئيس الإدارة العسكرية لإقليم خيرسون بجنوب أوكرانيا أولكسندر بروكودين أن الجيش الروسي قصف اليوم الأربعاء مركز ووسط الإقليم، وحث السكان من خلال مكبرات الصوت على عدم النزول إلى الشوارع.

وقال بروكودين في تصريح صحفي نقلته وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية الرسمية:" الروس يغطون وسط خيرسون بالنار..ودعوا السكان إلى عدم النزول، وقالوا: لا تخرجوا!".

وأوضح المسئول الأوكراني في تصريحه أن القوات الروسية شنت أيضا على مدار يوم أمس الثلاثاء 61 هجومًا على الإقليم وأطلقت 358 قذيفة، منها 13 على وسط مدينة خيرسون.

