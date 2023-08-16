اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي

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الدفاع الروسية: تدمير ثلاث مسيرات أوكرانية فى مقاطعة كالوجا

الأربعاء، 16 أغسطس 2023 08:14 ص
الدفاع الروسية: تدمير ثلاث مسيرات أوكرانية فى مقاطعة كالوجا الجيش الروسى - أرشيفية
أ.ش.أ

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أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن أنظمة الدفاع الجوي أسقطت ثلاث طائرات بدون طيار أوكرانية في سماء مقاطعة كالوجا فجر اليوم الأربعاء.

وقالت الدفاع الروسية - في بيان أوردته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية - إنه تم إحباط محاولة قام بها نظام كييف لشن هجوم إرهابي باستخدام ثلاث طائرات بدون طيار على أهداف في منطقة كالوجا.

وأضاف البيان أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية اكتشفت كل المسيرات في الوقت المناسب ودمرتها، دون أن يسفر الحادث عن وقوع أضرار أو إصابات.

وكانت القوات الروسية أسقطت خلال الأيام الأخيرة عددا من المسيرات الأوكرانية في مقاطعات بيلجورود وكالوجا وكورسك.

 


الدفاع الروسية

مسيرات أوكرانية

مقاطعة كالوجا

بيلجورود



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