الدرجات العلمية وأهداف معهد الرعاية والتربية.. اقرأ التفاصيل

كتب: محمد الأحمدى

يعتبر معهد الرعاية والتربية إحدى أهم الهيئات التعليمية في الكنيسة الأرثوذكسية، وهو معهد كنسى مقره الكاتدرائية المرقسية بالأنبا رويس بالقاهرة، ويعتبر الرئيس الأعلى للمعهد قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية ووكيل المعهد الأنبا موسى الأسقف العام للشباب.

أهداف المعهد

في ضوء روية المعهد ورسالته، يسعى الى تحقيق الأهداف التالية:

إعداد خريج باحث في مجالات الرعاية والخدمة

إعداد رعاة متخصصين ومتميزين في مجالات رعوية متنوعة وتمكينهم من التعليم الذاتي لتكوينهم ثقافيا، وروحيا، واجتماعيا

الإسهام في تطوير الفكر الرعوي ونشر الاتجاهات الرعية الصحيحة

نشر الوعي الكنسي، واذكاء روح الاهتمام بالقضايا الرعوية بالكنيسة

الدرجات العلمية التي يمنحها المعهد

يمنح المعهد الدرجات العلمية التالية:

درجة دبلوم الدراسات العليا في الرعاية، وذلك بعد اجتياز عامين دراسيين كاملين.

درجة الماجستير، وذلك بعد اجتياز دراسة التمهيدي ماجستير وإعداد ومناقشة رسالة علمية.

درجة الدكتوراة، وذلك بعد اجتياز دراسة التأهيلي دكتوراة وإعداد ومناقشة رسالة علمية.