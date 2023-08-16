اليوم السابع
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الداخلية تكشف حقيقة فيديو شخصين يقودان سيارتين برعونة بالطريق الساحلى

الأربعاء، 16 أغسطس 2023 08:50 م
الداخلية تكشف حقيقة فيديو شخصين يقودان سيارتين برعونة بالطريق الساحلى الداخلية تكشف حقيقة تداول فيديو لقيادة شخصين سيارتين برعونة بالطريق الدولى الساحلى
محمود عبد الراضى - أحمد إسماعيل

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كشفت وزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على "فيس بوك" تضمن قيام شخصين بقيادة سيارتين برعونة على الطريق الدولى الساحلى بالإسكندرية وتعريض حياة المواطنين للخطر.
 
 فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات مقطع فيديو نُشر عبر إحدى الصفحات على موقع "فيس بوك"، متضمناً قيام قائدى سيارتين إحداهما "بدون لوحات" بالقيادة برعونة وعدم الالتزام بالحارة المرورية (بالطريق الدولى الساحلى بالإسكندرية) وتعريض حياة المواطنين للخطر. 
 
 بإجراء التحريات تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط السيارتين، و(قائديهما - مقيمان بمحافظة الإسكندرية)، وبمواجهتهما أقرا بقيامهما بالإشتراك فى موكب زفاف أحد أصدقائهما وأقرا بصحة الواقعة، كما أضاف أحدهما بأن السيارة "بدون لوحات معدنية" التى كان يقودها استأجرها من معرض سيارات. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، والتحفظ على السيارتين.
 
 

وزارة الداخلية

الفيس بوك

الاسكندرية



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