اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي

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الجيش الجزائرى: ضبط 3 عناصر دعم للجماعات الإرهابية و370 مهاجرًا غير شرعى

الأربعاء، 16 أغسطس 2023 10:10 م
الجيش الجزائرى: ضبط 3 عناصر دعم للجماعات الإرهابية و370 مهاجرًا غير شرعى الجيش الجزائرى
أ ش أ

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أعلن الجيش الجزائرى، ضبط 3 عناصر دعم للجماعات الإرهابية، وضبط 370 مهاجرًا غير شرعي، وذلك خلال عمليات عسكرية فى العديد من الولايات على مدار أسبوع.

وأوضحت وزارة الدفاع الجزائرية - فى بيان، اليوم/الأربعاء/ - أن وحدات الجيش تمكنت، خلال الفترة من 9 إلى 15 أغسطس الجاري، من ضبط 3 عناصر دعم للجماعات الإرهابية، وكشف وتدمير مخبأ للجماعات الإرهابية تحتوى على متفجرات وأدوات تفجير وأغراض مختلفة، وذلك فى سياق الجهود المتواصلة المبذولة لمكافحة الإرهاب.


وبحسب البيان، نجحت قوات الجيش الجزائرى فى ضبط 27 تاجر مخدرات، وكمية من المواد المخدرة، وأكثر من 152 ألف قرص مخدر.


وفى سياق مكافحة الهجرة غير الشرعية، نجحت قوات حرس السواحل الجزائرية فى إنقاذ 108 أشخاص كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع، والقبض على 370 مهاجرًا غير شرعى من جنسيات مختلفة فى عدد من الولايات الجزائرية


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الجزائر

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