اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 16 أغسطس 2023 10:51 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي

الرئيسية أخبار عاجلة

"التموين" تحذر المحلات المشاركة بالأوكازيون الصيفى من العروض الوهمية

الأربعاء، 16 أغسطس 2023 10:29 ص
"التموين" تحذر المحلات المشاركة بالأوكازيون الصيفى من العروض الوهمية الاوكازيون الصيفى - ارشيفية
كتب مدحت وهبة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تستمر وزارة التموين والتجارة الداخلية  العمل بالأوكازيون الصيفى 2023 لطرح المحلات التجارية المنتجات بأسعار مخفضة وعلى من يريد من المحلات المشاركة في الأوكازيون عليه التوجه مسبقًا إلى مديريات التموين والتجارة الداخلية الواقع في دائرتها للحصول على الموافقة، شريطة أن تلتزم هذه الجهات بالإعلان عن ثمن السلع المعروضة للبيع في التصفية مقترنًا به بيان عن الثمن الفعلي الذى كانت تباع به هذه السلع خلال الشهر السابق على التصفية، ووفقًا لنظام العمل بالأوكازيون الصيفى 2023، فإن المحلات التي تشارك في الأوكازيون، لها الحرية في تقديم نسبة التخفيضات المناسبة، شريطة أن تكون التخفيضات حقيقية وغير وهمية، وأن من يثبت تلاعبه في العروض سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، حيث إن نسبة التخفيضات لبعض المنتجات تكون وفقًا لرغبة أصحاب المحلات والجهات المشاركة في عروض الأوكازيون الصيفى .
 
وتكثف الأجهزة الرقابية بوزارة التموين والتجارة الداخلية وجهاز حماية المستهلك الحملات الرقابية على الأسواق، حيث ستجوب سيارات الضبطية القضائية بالجهاز الأسواق خلال فترة الأوكازيون الصيفى 2023 للتأكد من جدية العروض المعلن عنها والتصدى لأى مخالفات، كما أن المحلات التى تشارك فى الأوكازيون الصيفى 2023، لهم الحرية فى تقديم نسبة التخفيضات المناسبة، شريطة أن تكون التخفيضات حقيقية وغير وهمية، وأن من يثبت تلاعبه فى العروض سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، حيث يتم تحرير محاضر إحالتها إلى النيابة.
 

التموين

الأوكازيون الصيفي 2023

عروض الاوكازيون الصيفي

تخفيضات الاوكازيون الصيفي



الموضوعات المتعلقة

نصائح التموين للاستفادة من الأوكازيون الصيفى 2023.. انفوجراف

الثلاثاء، 15 أغسطس 2023 09:21 ص

"تموين الإسكندرية": 250 محلا تشارك فى الأوكازيون الصيفى

الأحد، 13 أغسطس 2023 01:14 م

التموين: التخفيضات فى الأوكازيون الصيفى تتراوح بين 20 إلى 50%

الأربعاء، 09 أغسطس 2023 06:17 م

انطلاق الأوكازيون الصيفى.. الأجهزة الرقابية تتوعد أصحاب العروض الوهمية

الإثنين، 07 أغسطس 2023 06:00 م

انطلاق الأوكازيون الصيفى.. نصائح من "التموين" لتجنب غش التخفيضات.. فيديو

الإثنين، 07 أغسطس 2023 02:50 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة