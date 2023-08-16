التشيك تُصادق على معاهدة دفاعية مع الولايات المتحدة

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أكملت جمهورية التشيك اليوم /الأربعاء/ التصديق على معاهدة دفاعية مع الولايات المتحدة لتعميق التعاون العسكرى وتسهيل نشر قوات أمريكية فى الأراضى التشيكية.

وبحسب وكالة أنباء /أسوشيتد برس/، كان توقيع رئيس الوزراء التشيكى بيتر فيالا بمثابة الخطوة الأخيرة فى عملية التصديق على اتفاقية التعاون الدفاعى التى أقرها مجلسا البرلمان الشهر الماضى ورئيس التشيك بيتر بافيل فى الأول من أغسطس الجاري.

وتحدد الوثيقة إطارا قانونيا للنشر المحتمل للقوات الأمريكية فى التشيك وقت الحرب الروسية فى أوكرانيا.

ووقعت وزيرة الدفاع التشيكية يانا تشيرنوخوفا على المعاهدة مع نظيرها الأمريكى لويد أوستن فى واشنطن فى 23 مايو الماضي.

وأبرمت الولايات المتحدة اتفاقيات مماثلة مع 24 عضوا آخر فى حلف شمال الأطلنطى /ناتو/ ، بما فى ذلك بولندا وسلوفاكيا والمجر وليتوانيا ولاتفيا وإستونيا ورومانيا وبلغاريا التى تشكل الجناح الشرقى للحلف.

وسيظل أى نشر للقوات الأمريكية بحاجة إلى موافقة الحكومة والبرلمان التشيكي.