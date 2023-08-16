التخطيط: استهداف إنهاء 10 مشروعات لشبكة الطرق القومية بـ16.6 مليار جنيه

كتبت أسماء أمين

حققت الدولة المصرية خلال السنوات الماضيه انجازا كبيرا فى قطاع النقل وقامت الحكومة تنفيذ العديد من المشروعات مما ادى إلى تقدم مصر في مؤشرات التنافسية الدولية (مؤشر جودة الطرق) بمقدار 94 مركز حيث تقدمت من المركز 122 عام 2013 إلى المركز 28 عام 2019، كما انخفضت نسبة الوفيات بسبب حوادث الطرق بنسبة 40%، .

واوضح تقرير لوزاره التخطيط التخطيط والتنمية الاقتصادية ان ملامح الخطة الاستثمارية للعام المالي 2024/23 بقطاع النقل، تستهدف تنفيذ عدد مشروعات الهيئة العام للطرق والكباري بالخطة إلى 71 مشروعاً منها 38 مشروعا مستهدف نهوها.

واشار التقرير الى ان الخطة تستهدف الانتهاء من تنفيذ 10 مشروعات خاصة بشبكة الطرق القومية بتكلفة كلية 16.6 مليار جنيه، منها مشروع محور التعمير بالاسكندرية حتى الساحل الشمالى، ازدواج طريق 6 أكتوبر / الواحات بطول 270 كم، لافتة إلى مُستهدفات قطاع النقل في المرحلة الأولى “حياة كريمة” المستهدف نهوها في 2024/23 المتمثلة في مشروعات استكمال تطوير الطرق الرئيسة بعدد 164 طريق، ومشروعات استكمال تطوير محطات السكك الحديدية بعدد 116 محطة.