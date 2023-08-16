البورصة: تنفيذ صفقة على شركة هارمونى للتعليم بقيمة 19.5 مليون جنيه

كتب هانى الحوتى

كشف التقرير اليومي للبورصة المصرية، عن تنفيذ صفقة على شركة هارموني للخدمات التعليمية خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء بسوق خارج المقصورة (سوق الصفقات) بحجم تداول 19.5 ألف سهم بقيمة 19.5 مليون جنيه، وصفقة على شركة بورت فينيس للتنمية السياحية بحجم تداول 194.4 ألف سهم بقيمة 19.4 مليون جنيه، وصفقة على شركة ميد فيرت مصر للتجارة بحجم تداول 110 ألف سهم بقيمة 11 مليون جنيه.

وبحسب التقرير اليومي للبورصة المصرية، بلغ حجم التداول بسوق خارج المقصورة (سوق الصفقات) 940 ألف سهم بقيمة 65.2 مليون جنيه عبر تنفيذ 32 عملية.

وكانت مؤشرات البورصة المصرية، قد تباينت بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ ارتفع المؤشر الرئيسي فيما تراجع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وسط تداولات تجاوزت 2.5 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 5 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1.224 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 878.5 مليون ورقة مالية بقيمة 2.6 مليار جنيه، عبر تنفيذ 85.8 ألف عملية لعدد 202 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 86.23% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 7.08%، والعرب على 6.69%، واستحوذت المؤسسات على 23.85% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 76.14%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب للبيع بقيمة 269.4 مليون جنيه، 19.4 مليون جنيه، 187.9 ألف جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات المؤسسات المصرية والعربية والأجنبية للشراء بقيمة 83.7 مليون جنيه، 44.5 مليون جنيه، 160.8 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.54% ليغلق عند مستوى 18062 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.34% ليغلق عند مستوى 21855 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.56% ليغلق عند مستوى 7556 نقطة.

فيما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.38% ليغلق عند مستوى 3625 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.06% ليغلق عند مستوى 5364 نقطة، ونزل مؤشر تميز بنسبة 0.75% ليغلق عند مستوى 5273 نقطة، وانخفض مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.37% ليغلق عند مستوى 1363 نقطة.