البورصة تغرم 11 شركة 5 آلاف جنيه لعدم الإفصاح عن القوائم المالية بالإنجليزية

كتب هانى الحوتى

قررت لجنة القيد بالبورصة المصرية، توقيع التزام مالي 5 آلاف جنيه على 11 شركة لعدم الإفصاح عن النتائج المالية والقرارات الجوهرية باللغتين العربية والإنجليزية، تنفيذًا للفقرة الأخيرة من المادة 27 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية.

وشملت عقوبات لجنة القيد كل من جي بي كوربوريشن، وكونتكت المالية القابضة، وابن سينا فارما، وبنك فيصل الإسلامي، والبنك المصري لتنمية الصادرات، والمصرية للأقمار الصناعية-نايل سات، والعربية للأسمنت، وإعمار مصر للتنمية، والقابضة المصرية الكويتية، والمالية والصناعية المصرية، ودايس للملابس الجاهزة،

ونبهت لجنة القيد، على شركات النساجون الشرقيون للسجاد، وأسمنت سيناء، ومجموعة طلعت مصطفى القابضة مراعاة الفقرة الأخيرة من المادة 27 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية.

وكانت البورصة المصرية، قد أعلنت التزام 85% من الشركات بالإفصاح عن القوائم المالية باللغتين العربية والإنجليزية.

أوضحت البورصة، أهمية إلى إفصاح الشركات المقيدة باللغة الإنجليزية، بهدف جذب مؤسسات وصناديق الاستثمار الدولية، وفي الوقت نفسه تحقيقا للمزيد من الشفافية ورفعًا لجودة الإفصاح من الشركات المقيدة بما يعمل على تنمية واستقرار سوق رأس المال.

أكدت إدارة البورصة المصرية، على أهمية قيام الشركات بالتنسيق مع مراقبي الحسابات بضرورة العمل على إعداد القوائم المالية باللغتين العربية والإنجليزية وإرسالها للبورصة بشكل متزامن وفقا للقواعد المعمول بها، بهدف تحفيز الاستثمار المؤسسي وتشجيع الاستثمار الأجنبي بكافة فئاته، وحرصا منها على تمكين المستثمر الأجنبي من الحصول على المعلومة في ذات توقيت نشرها باللغة العربية بما يضمن له معاملة عادلة وفقا لأعراف أسواق المال الدولي.

وتلزم المادة 27 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية الصادر بتعديلها قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 149 لسنة 2022، كل الشركات المقيدة التي تبلغ إيراداتها السنوية اثنين مليار جنيه أو أكثر بالإفصاح المتزامن باللغتين العربية والإنجليزية.