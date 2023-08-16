وأكدت الوزارة - وفقا لقناة "الحرة" الأمريكية الثلاثاء - "عدم حدوث أي تحركات من هذا القبيل في الأيام القليلة الماضية، سواء كان باتجاه العراق أو داخله وأن مقاطع الفيديو المتداولة على أنها لقوافل أمريكية "لا علاقة لها بالقوات الأمريكية".



كانت وسائل إعلام محلية وحسابات على وسائل التواصل الاجتماعي في العراق تداولت أنباء ومقاطع فيديو تشير إلى ما وصف بـ "تحركات عسكرية أمريكية" و"قوافل أمريكية" في البلاد.