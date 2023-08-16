البحرين توقع اتفاقيات مشروع للطاقة الشمسية بسعة 72 ميجاواط

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أعلنت البحرين عن توقيع اتفاقيات مشروع جديد للطاقة الشمسية، يهدف إلى توليد 72 ميجاواط، حسبما أفادت وكالة الأنباء الرسمية.

ونقلت الوكالة عن وزير شؤون الكهرباء والماء في حكومة البحرين، ياسر بن إبراهيم حميدان، قوله إن المشروع "يندرج ضمن مبادرات الخطة الوطنية للطاقة المتجددة، وأنه يأتي ليؤكد أهمية التوسع في استخدام الطاقة الشمسية، من أجل الحفاظ على البيئة واستدامة الموارد".

وأضافت الوكالة أن المشروع سيساهم بنسبة 28 بالمئة، من إجمالي الطاقة المتجددة التي تهدف البحرين لإنتاجها بحلول عام 2025 وتبلغ 250 ميجاوات.

من جانبه، أكد الرئيس التنفيذي لحلبة البحرين الدولية الشيخ سلمان بن عيسى آل خليفة، أن المشروع ينسجم مع خطة الحلبة للتوسع في استخدام الطاقة الشمسية، حيث سيضمن تشغيل كافة المباني والمنشآت ودعم العمليات التشغيلية باستخدام الطاقة المتجددة بشكل مستمر وعلى مدار العام، كما يدعم العمليات التشغيلية خلال استضافة حلبة البحرين الدولية للفعاليات والمحافل العالمية والإقليمية والمحلية، مما يساهم في دعم تحقيق التزامات الحلبة مع شركائها للمساهمة في تقليل الانبعاثات الكربونية وصولاً إلى الحياد الصفري.

وقال إن "حلبة البحرين الدولية حريصة على تحقيق الاستدامة، وقد اتخذت العديد من التدابير للمساهمة في الحد من استهلاك الطاقة وتقليل انبعاث الكربون، وبفضل تلك الجهود تعتبر جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج للفورمولا وان 2023 السباق الأكثر استدامة من السباقات التي تمت استضافتها بمملكة البحرين".

ومن جهته أكد الدكتور ناصر قائدي، الرئيس التنفيذي لهيئة البحرين للسياحة والمعارض، أن مشروع استخدام الطاقة الشمسية في مركز البحرين العالمي للمعارض يتسق مع توجه مملكة البحرين تجاه تبني الطاقة المتجددة وتفعيل استخدامات الطاقة النظيفة، مشيرا الى ان المشروع سيسهم بصورة كبيرة في خفض استهلاك الطاقة التقليدية والحفاظ على البيئة، بما سيؤدي إلى تعزيز جهود المملكة في تعزيز خطى التنمية المستدامة وضمان ديمومة تطوير البنية التحتية وفق أفضل الممارسات الدولية.