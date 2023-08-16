البحرية الأردنية تنفذ تدريبا مشتركا مع نظيرتها الأمريكية

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نفذت مجموعة الضفادع البشرية فى قيادة القوة البحرية والزوارق الأردنية، اليوم الأربعاء، تدريباً مشتركاً مع الجانب الأمريكي، ضمن فعاليات التمرين البحرى المشترك INFINITE DEFENDER 2023.

واشتمل التدريب على الغطس العملياتى باستخدام الآليات المسيرة تحت الماء (UUV)، والغطس الاستكشافى باستخدام أجهزة (Shark Marine) فى منطقة العمليات، وبناء الشحنات الحقيقة وتفجيرها تحت سطح الماء، وعمليات توضيع الألغام التشبيهية والحقيقية باستخدام الكاميرات المسيرة تحت الماء (ROV).

ويهدف التدريب الذى استمر ليومين إلى تبادل الخبرات بين الجانبين فى مجالات التخطيط والقيادة والسيطرة، وتنمية قدرات المشاركين فى التدريب ورفع مستوى الكفاءة القتالية لديهم.



يشار إلى أن مجموعة الضفادع البشرية الأردنية زُودت أخيرا بأحدث المعدات والتجهيزات فى مجالات البحث والتفتيش ومكافحة الألغام والمتفجرات البحرية تحت الماء، إضافة إلى الزوارق الشاطئية الخاصة بالغوص والمطاردة والاقتحام.