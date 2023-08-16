اليوم السابع
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الأربعاء، 16 أغسطس 2023 03:55 م
أكرم القصاص - علا الشافعي

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الاحتلال يعتقل 12 فلسطينيا من مناطق متفرقة بالضفة الغربية وقطاع غزة

الأربعاء، 16 أغسطس 2023 03:05 م
الاحتلال يعتقل 12 فلسطينيا من مناطق متفرقة بالضفة الغربية وقطاع غزة قوات الاحتلال ـ صورة أرشيفية
رام الله (أ ش أ)

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اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلى، اليوم الأربعاء، 12 فلسطينيًا من مناطق متفرقة بالضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة

وقالت مصادر فلسطينية، إن قوات الاحتلال اعتقلت ثلاثة شبان بعد اقتحام حي "الجابريات" في مُحافظة "جنين" شمال الضفة، واندلاع مواجهات مع سكان الحي، فيما جرى اعتقال شاب من بلدة "سردا" في رام الله بوسط الضفة بعد مداهمة منزل ذويه وتفتيشه

وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال اعتقلت خمسة فلسطينيين من مُخيم "نور شمس" وبلدة "بلعا" في طولكرم، بشمال غرب الضفة، فيما جرى اعتقال أسير محرر من بيت لحم إلى الجنوب من مدينة القدس المحتلة

وفي قطاع غزة، اعتقلت زوارق بحرية تابعة للاحتلال الإسرائيلي، صيادين فلسطينيين في البحر قبالة القطاع، واستولت على مركبهما
وذكرت وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية "وفا" أن زوارق بحرية الاحتلال هاجمت المركب على بعد نحو ثلاثة أميال في بحر منطقة الواحة شمال غرب مدينة غزة

وتتعمد بحرية الاحتلال الإسرائيلي بشكل يومي التضييق على حياة الصيادين الفلسطينيين في بحر غزة، بإطلاق الرصاص عليهم واعتقالهم وتخريب شباك الصيد الخاصة بهم والاستيلاء على مراكبهم ومنعهم من الصيد

 


قوات الاحتلال

فلسطين

الضفه الغربيه

غزه

الاحتلال الاسرائيلى



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