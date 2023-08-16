اعترافات عاطل يتاجر فى الأقراص المخدرة بالخليفة: أحقق منها مكاسب كبيرة

كتب سليم على

اعترف عاطل أمام نيابة الخليفة الجزئية، بحيازة أقراص مخدرة غير مصرح بتداولها للاتجار فيها، مؤكدا أنها تحقق مكاسب مالية كبيرة.

وأمرت النيابة بإرسال المضبوطات للمعمل الكيماوى، واخذ عينه وإعداد تقرير بحجمها وضررها على صحة المواطن وإذ كانت مواد مخدرة من عدمه، لاستكمال التحقيقات.

وطالبت النيابة رجال المباحث، بسرعة التحريات حول المتهم للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات ، ووجهت له تهمة الاتجار فى المواد المخدرة بالمخالفة لأحكام القانون، وقررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.

تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة الخليفة بمديرية أمن القاهرة من ضبط أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" مقيم بدائرة القسم، وعثر بحوزته على كمية كبيرة من المنتجات والأقراص المنشطة وجميعها مجهولة المصدر وغير مصرح بتداولها، بمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد ترويجها على عملائه لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.