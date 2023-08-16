اعترافات سائق أطلق خرطوشا على صاحب جراج: "انتقمت منه"

كتب محمود عبد الراضي ـ أسماء شلبي

أطلق سائق خرطوشا على صاحب جراج بسبب خلافات بينهما في حلوان، فيما أصيبت سيدة وابنتها تصادف مرورهما بالمكان، فتم ضبط المتهم ونقل المصاب للمستشفى.

واعترف السائق بأنه تهور وأطلق خرطوشا على المجني عليه بعدما احتدم الخلاف بينهما، حيث قرر الانتقام منه.

وكشفت مديرية أمن القاهرة باشراف اللواء أشرف الجندي مدير الأمن ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة حلوان بمديرية أمن القاهرة من بعض الأهالى بوقوع مشاجر ة ومصابين بدائرة القسم، تم ضبط شخص لإطلاقه أعيرة نارية خلال مشاجرة وإصابة 3 أشخاص.

وبالانتقال والفحص، بناء على توجيهات اللواء محمد عبد الله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة تبين حدوث مشاجرة بين كلٍ من طرف أول "سائق"، طرف ثانى (مالك جراج مصاب برش خرطوش باليد) .. كلاهما مقيمان بدائرة القسم، وذلك لوجود خلافات مالية بينهما قام خلالها الأول بإطلاق أعيرة نارية من فرد خرطوش كان بحوزته، نتج عن ذلك حدوث إصابة الثانى المنوه عنها، وكذا إصابة سيدة وابنتها تصادف مرورهما بمحل الواقعة.

وعقب تقنين الإجراءات، نجح رجال المباحث بقيادة اللواء علاء بشندي مدير المباحث الجنائية من ضبط الأول، وبحوزته "فرد خرطوش" المستخدم فى الواقعة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.