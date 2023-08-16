اعترافات المتهم بالتنقيب عن الآثار بالمطرية: "عثرت على 36 قطعة فخار"

كتب محمود عبد الراضي ـ أسماء شلبي

لجأ مواطن للتنقيب عن الآثار أسفل منزله بحثا عن الثراء السريع، حيث اشترى أدوات للحفر، وبدأ في عملية التنقيب حتى وصل لعمق متر ونصف المتر أسفل منزله بالمطرية، إلا أن الشرطة ضبطته وتبخرت أحلامه في الثراء السريع.

واعترف المتهم بتنقيبه عن الآثار ، وعثوره على 36 قطعة فخار أسفل المنزل، وأنه كان يعقد العزم على بيعها، وتحرر محضر بالواقعة، لتقرر النيابة حجزه على ذمة التحقيق.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة المطرية، لاشتراكه مع شخصين - مقيمان بذات العنوان، بالتنقيب عن الآثار بالعقار محل سكنه، كما عُثر على آثار ردم لحفرة بقطر 1,5 × 1,5 متر - أدوات حفر وتنقيب - 36 قطعة فخار محطمة، وبمواجهتهم اعترفوا بقيامهم بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار والعثور أسفل الحفر على عدد من القطع الفخارية تحطمت أثناء الحفر، وتم اتخاذ الإجرءات القانونية اللازمة.