اليوم السابع
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الأربعاء، 16 أغسطس 2023 11:18 م
أكرم القصاص - علا الشافعي

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ارتفاع حصيلة ضحايا الانهيار الأرضى فى جورجيا إلى 26 قتيلا

الأربعاء، 16 أغسطس 2023 10:10 م
ارتفاع حصيلة ضحايا الانهيار الأرضى فى جورجيا إلى 26 قتيلا انهيار أرضى - أرشيفية
أ ش أ

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 أعلنت السلطات فى جورجيا اليوم /الأربعاء/ ارتفاع حصيلة ضحايا الانهيار الأرضي، الذى وقع بداية الشهر الجاري، إلى 26 قتيلا.

وذكر تلفزيون (يورو نيوز) - فى نشرته الإنجليزية - أن جهود البحث مستمرة - حتى الآن - منذ وقوع الانهيار فى 3 أغسطس الجاري، مضيفا أن سبعة أشخاص ما زالوا فى عداد المفقودين.


وأوضحت وزارة الداخلية أنه تم بحث وتفتيش 90 بالمئة من الحطام والركام الذى خلفه الانهيار الذى وقع بمنتجع سياحى فى شمال غرب البلاد، وأن عمليات البحث مستمرة بمساعدة مروحيات وكلاب مدربة.

 

 


انهيار أرضى

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