ارتفاع حالات الإصابة بمتحور كورونا الجديد "إيريس" فى اليونان

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أفاد تقرير أسبوعي صادر عن منظومة الصحة الوطنية العامة في اليونان (EODY) بارتفاع حالات الإصابة بمتحور فيروس كورونا الجديد "إيريس" وحالات الإيداع فى المستشفيات خلال الفترة من 31 يوليو الماضي وحتي 6 أغسطس الجاري مقارنةً بالأسبوع السابق.



وأوضح التقرير - بحسب ما أوردت وكالة أنباء "ذا جريك ريبورتر" اليونانية، اليوم /الأربعاء/ - أن 11% من حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا تعود إلى متحور "إيريس"، والذي تم تعريفه من جانب منظمة الصحة العالمية (WHO) بأنه ذو أهمية وبائية كبيرة.



يذكر أنه تم رصد حالات إصابة بالمتحور الجديد في أكثر من 50 دولة حتى الآن.. وفي اليونان، تنتشر معظم حالات الإصابة بالمتحور الجديد في جزيرة كريت، حيث تم تأكيد 41 حالة إصابة جديدة بالمتحور خلال الفترة من 31 مايو إلى 27 يوليو الماضيين.