اتحاد عمال الجيزة: المشروعات القومية ساهمت فى لم شمل الطبقة العاملة

كتبت آية دعبس

أعلن محمد كامل رئيس الاتحاد المحلى ل نقابات عمال الجيزة رئيس نقابة النقل العام انطلاق برنامج " انتاجنا لبلدنا" التثقيفى بهدف تعزيز قيم العمل وتطوير المهارات الأساسية المستقبلية للتنظيم النقابى ونهجه فى القدرة على لم شمل وزيادة الوعى لدى 350 ألف عامل تابعين إلى 127 لجنة نقابية بالاتحاد بأهمية الحفاظ على أشكال الحماية الاجتماعية والصحية التى حصدها العمال خلال مشاركتهم فى بناء المشروعات القومية بالجمهورية الجديدة والتى معها تراجعت البطالة الى 7.2 % رغم التحديات و الظروف القدرية "منها كوفيد 19، وغيرها.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة الاتحاد المحلى لنقابات عمال الجيزة بمشاركة رؤوساء وأعضاء اللجان النقابية بالمحافظة.

يرتكز البرنامج على تطوير أساس العمل المهنى والصناعى ودعم ثقافة الابتكار وريادة الأعمال،وتفعيل السياسات والممكنات لتعزيز رؤية الدولة المصرية فى مجالات العمل واعداد اجيال عمالية تمكنها من المنافسة.

تابع محمد إبراهيم الأمين العام المساعد لاتحاد عمال الجيزة"، مؤكدا الاعداد لتدشين منصة رقمية تضم فصول تدريبية متفاعلة كوسيلة لايصال المحتوى التثقيفى.مما يمكن العمال من المشاركة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية محلياً والمنافسة في سوق العمل وتصديرهم عالمياً.

كما تضم المنصة فصولا لدعم ملف البحث العلمى وهو واجب وطنى مقدس يسعى اتحاد عمال الجيزة لتوطينه وذلك لتعظيم ملف الصناعات القومية وتحدياتها وفق منظومة تنمية القدرات البشرية التى صنعت العديد من الإنجازات في الفترة السابقة بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى مع استمرار تعزيز الشراكات البحثية العلمية. التى تساهم فى تحقيق مصر مراكز متقدمة فى العديد من المجالات الاقتصادية والاجتماعية.

شهد الاجتماع مشاركة كل من سمير منطاش الأمين العام للاتحاد وولاء التمامى عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب ونائب رئيس الاتحاد وأحمد رمزى مستشار الاتحاد لشئون العضوية ومحمد على مسئول الإعلام ولجنة التثقيف والتدريب برئاسة فيفى زيادة ونحمده عبد العزيز وسامية حسانين ونعمات عبد الحفيظ.