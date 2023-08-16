إنشاء مركز إقليمي للإسعاف في شمال سيناء بتكلفة 70 مليون جنيه

شمال سيناء - محمد حسين

أشاد اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء بالدور الكبير الذي تقوم به هيئة الإسعاف في محافظة شمال سيناء خاصة خلال الاحداث التي مرت بها المحافظة، مثمنًا دور رجال الإسعاف في تلك الفترة وموجها التحية لأرواح الشهداء والمصابين من رجال الإسعاف.

وأكد المحافظ خلال استقبال الدكتور عمرو رشيد، رئيس هيئة الإسعاف المصرية والوفد المرافق له خلال زيارته الي محافظة شمال سيناء، في حضور محمود عامر، رئيس مرفق إسعاف شمال سيناء، أن مرفق الإسعاف خدمي، ومن أهم المرافق في محافظة شمال سيناء.

وأعلن المحافظ تخصيص قطعة أرض بجوار مستشفى العريش العام في مدينة العريش لصالح هيئة الإسعاف المصرية لإنشاء مركز إقليمي للإسعاف في شمال سيناء، على أعلى مستوى، ووجه بتغطية كافة القرى والتجمعات خاصة البعيدة والنائية بخدمة الإسعاف، والاهتمام بمختلف مراكز المحافظة لتقديم خدمة متميزة للمواطن السيناوي.

بدوره أكد الدكتور عمرو رشيد، رئيس هيئة الإسعاف المصرية، اهتمام الهيئة بمحافظة شمال سيناء وتقديم كافة الخدمات لصالح أبناء سيناء طبقا لتوجيهات القيادة السياسية، معلنًا إنشاء 10 نقاط إسعاف جديدة في مختلف مناطق المحافظة.

وأشار "رشيد" إلى تغطية شمال سيناء بالشبكة الموحدة لتفادي انقطاع الشبكات، مؤكدًا التصديق على تشغيل 4 سيارات نمطية لنقل الموتى لمختلف المحافظات للتخفيف عن كاهل المواطنين في شمال سيناء.

وأوضح أن المركز الإقليمي للإسعاف بمرحلة الإنشاء في شمال سيناء بتكلفة 70 مليون جنيه.