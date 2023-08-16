اليوم السابع
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إصابة 7 أشخاص فى انهيار مفاجئ لمنصة ألعاب مائية فى ملاهى بألمانيا.. فيديو

الأربعاء، 16 أغسطس 2023 09:46 م
إصابة 7 أشخاص فى انهيار مفاجئ لمنصة ألعاب مائية فى ملاهى بألمانيا.. فيديو انهيار لمنصة ألعاب مائية
كتب محمد جمال

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قالت الشرطة الألمانية إن سبعة أشخاص أصيبوا في حادث وقع بسبب انهيار مفاجئ لمنصة ألعاب مائية خلال استعراض فى ملاهى بألمانيا وذلك بأكبر مدينة ترفيهية في ألمانيا، بحسب ديلى ميل.

وتسبب الحادث فى إصطدام البهلوانيين ، الذين كانوا يؤدون عرض القراصنة ، وهم يتدحرجون بالمياه على بعد 25 قدمًا، وقالت الشرطة إن خمسة فنانين وزائرين أصيبوا في الحادث ، مضيفة أن ثلاثة من الممثلين نقلوا إلى المستشفى لتلقي علاج إضافي. 

تعد الحديقة من المعالم السياحية الشهيرة التي جذبت أكثر من 6 ملايين زائر العام الماضي ، معظمهم من ألمانيا وفرنسا وسويسرا.

ولم يتضح على الفور سبب الحادث.

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