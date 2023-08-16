اليوم السابع
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إصابة 6 أشخاص فى حادثى سير بدمنهور ووادى النطرون بالبحيرة

الأربعاء، 16 أغسطس 2023 01:28 م
إصابة 6 أشخاص فى حادثى سير بدمنهور ووادى النطرون بالبحيرة اسعاف - أرشيفية
البحيرة - ناصر جودة

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شهدت محافظة البحيرة وقوع حادثى سير بمركزى دمنهور ووادى النطرون بالظهير الصحراوي للمحافظة مما أسفر عن إصابة 6  أشخاص بكسور وكدمات مختلفة بأنحاء الجسم.
 
كانت مديرية أمن البحيرة قد تلقت إخطارا بتلك الحوادث من شرطة النجدة، وبالفحص تبين  وقوع حادث  تصادم   سيارتى ميكروباص ونقل  بطريق القاهرة- الإسكندرية الزراعى بالقرب من مدخل مدينة دمنهور، ما أدى إلى إصابة 4 أشخاص بكسور وكدمات بأنحاء الجسم، وتم نقلهم إلى مستشفى دمنهور العام لإسعافهم وتقديم الرعاية الطبية اللازمة .
 
وفى مركز وادى النطرون  أصيب شخصين بكدمات وكسور مختلفة بانحاء الجسم فى حادث تصادم  سيارتين ملاكى  دائرة المركز، وتم نقل المصابين إلى مستشفى جراحات اليوم الواحد لإسعافهما  .
 
وتحرر عن  ذلك المحاضر اللازمة تمهيدا لإحالتها للنيابة العامة لمباشرة التحقيق ومعرفة ملابسات وأسباب  تلك الحوادث  .
 
يذكر أن الظهير الصحراوى لمحافظة البحيرة قد شهد  إصابة 4 أشخاص  بكسور وجروح متفرقة بأنحاء الجسم  فى حادث تصادم سيارتي نقل  بطريق القاهرة- الإسكندرية الصحراوى  بمركز وادى النطرون وتم نقل المصابين إلى مستشفى جراحات اليوم الواحد   لتقديم العناية الطبية. 

 


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