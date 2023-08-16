إصابة 6 أشخاص فى حادثى سير بدمنهور ووادى النطرون بالبحيرة

شهدت محافظة البحيرة وقوع حادثى سير بمركزى دمنهور ووادى النطرون بالظهير الصحراوي للمحافظة مما أسفر عن إصابة 6 أشخاص بكسور وكدمات مختلفة بأنحاء الجسم.
كانت مديرية أمن البحيرة قد تلقت إخطارا بتلك الحوادث من شرطة النجدة، وبالفحص تبين وقوع حادث تصادم سيارتى ميكروباص ونقل بطريق القاهرة- الإسكندرية الزراعى بالقرب من مدخل مدينة دمنهور، ما أدى إلى إصابة 4 أشخاص بكسور وكدمات بأنحاء الجسم، وتم نقلهم إلى مستشفى دمنهور العام لإسعافهم وتقديم الرعاية الطبية اللازمة .
وفى مركز وادى النطرون أصيب شخصين بكدمات وكسور مختلفة بانحاء الجسم فى حادث تصادم سيارتين ملاكى دائرة المركز، وتم نقل المصابين إلى مستشفى جراحات اليوم الواحد لإسعافهما .
وتحرر عن ذلك المحاضر اللازمة تمهيدا لإحالتها للنيابة العامة لمباشرة التحقيق ومعرفة ملابسات وأسباب تلك الحوادث .
يذكر أن الظهير الصحراوى لمحافظة البحيرة قد شهد إصابة 4 أشخاص بكسور وجروح متفرقة بأنحاء الجسم فى حادث تصادم سيارتي نقل بطريق القاهرة- الإسكندرية الصحراوى بمركز وادى النطرون وتم نقل المصابين إلى مستشفى جراحات اليوم الواحد لتقديم العناية الطبية.
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