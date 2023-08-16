إصابة 6 أشخاص فى حادثى سير بدمنهور ووادى النطرون بالبحيرة

البحيرة - ناصر جودة

شهدت محافظة البحيرة وقوع حادثى سير بمركزى دمنهور ووادى النطرون بالظهير ال صحراوي للمحافظة مما أسفر عن إصابة 6 أشخاص بكسور وكدمات مختلفة بأنحاء الجسم.

كانت مديرية أمن البحيرة قد تلقت إخطارا بتلك الحوادث من شرطة النجدة، وبالفحص تبين وقوع حادث تصادم سيارتى ميكروباص ونقل بطريق القاهرة- الإسكندرية الزراعى بالقرب من مدخل مدينة دمنهور، ما أدى إلى إصابة 4 أشخاص بكسور وكدمات بأنحاء الجسم، وتم نقلهم إلى مستشفى دمنهور العام لإسعافهم وتقديم الرعاية الطبية اللازمة .

وفى مركز وادى النطرون أصيب شخصين بكدمات وكسور مختلفة بانحاء الجسم فى حادث تصادم سيارتين ملاكى دائرة المركز، وتم نقل المصابين إلى مستشفى جراحات اليوم الواحد لإسعافهما .

وتحرر عن ذلك المحاضر اللازمة تمهيدا لإحالتها للنيابة العامة لمباشرة التحقيق ومعرفة ملابسات وأسباب تلك الحوادث .