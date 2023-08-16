إصابة 6 أشخاص إثر حادث تصادم سيارتين فى منطقة المنيب

كتب عبد الرحمن سيد

أصيب 6 أشخاص إثر حادث تصادم سيارتين أعلى طريق الدائرى بمنطقة المنيب، وتم نقل المصابين إلى المستشفى ورفع حطام الحادث بالكامل من أعلى الطريق.

وكانت تلقت غرفة عمليات النجدة ،بلاغا من الخدمات المعينة فى الطريق الدائرى، بوجود مصادمة ومصابين، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وتبين تصادم سيارة ربع نقل وميكروباص.

وأسفر الحادث عن إصابة 6 أشخاص وتم نقلهم للمستشفى لتلقى العلاج ويقوم رجال المباحث بمناقشة شهود العيان وتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة وتم رفع حطام الحادث.