إصابة 4 أشخاص فى تصادم سيارة مع توك توك بالإسماعيلية

أصيب 4 أشخاص بإصابات مختلفة مابين كدمات وسحجات وكسور وجروح نتيجة تصادم سيارة ميكروباص مع توك توك على طريق الإسماعيلية بورسعيد دائرة مركز القنطرة غرب بالإسماعيلية وتم نقل المصابين إلى مستشفى ابوخليفة للطوارىء لإسعافهم ورعايتهم طبيا.

كان تلقى اللواء مساعد وزير الداخلية مدير أمن الاسماعيلية إخطارا من اللواء هنرى إبراهيم معاون محافظ الإسماعيلية والمدير الإقليمى للشبكة الوطنية الموحدة للطوارىء والسلامة العامة مفاده ورود بلاغا بوقوع حادث تصادم سيارة ميكروباص مع توك توك بنمرة 4 على طريق الإسماعيلية بورسعيد دائرة مركز القنطرة غرب بالإسماعيلية.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث كما تم الدفع بـ4سيارات إسعاف برئاسة الدكتور مصعب البدراوى مدير مرفق إسعاف محافظة الإسماعيلية وأسفر الحادث عن إصابة كلا من

محمد فهمي كريم جوده 43عام

أسامه محمد السيد 28عام

عبد الحكيم السيد 51عام

عزام فهمي كريم 39عام

تم نقل المصابين إلى مستشفى أبو خليفة للطوارىء لإسعافهم ورعايتهم طبيا.

جارى تحرير المحضر اللازم بالحادث وإخطار النيابة العامة لتتولى التحقيق وسؤال المصابين.