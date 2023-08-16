إصابة 3 فى حريق شب داخل منزل بأخميم شرقى سوهاج

سوهاج محمود مقبول

تمكنت قوات الحماية المدنية بسوهاج، برئاسة العميد مدير الإدارة من السيطرة على حريق نشب بمنزل بدائرة مركز أخميم شرقى محافظة سوهاج نتج عن الحريق إصابة 3 من بينهم سيدة بحروق متفرقة بالجسم تراوحت ما بين 20إلى 50% تم نقل المصابين للمستشفى لتلقى العلاج اللازم.



ترجع الواقعة عقب ورود بلاغا يفيد بوصول من مستشفى سوهاج الجامعى يفيد بإصابة 3 أشخاص من بينهم سيدة في حريق نشب بمنزل بدائرة مركز أخميم وتمت السيطرة عليه بمعرفة قوات الحماية المدنية وتم الحد من إنتشار الحريق والحد من وصوله للمنازل المجاروة.



وبالفحص عقب الإنتقال والمعاينة والدفع بعدد 2 سيارة إطفاء إلى مكان الحادث بنشوب الحريق بمنزل مكن من 3 طوابق بدائرة المركز عقب حدوث تسريب للغاز من أسطوانة بوتاجاز نتج عن الحريق إصابة ع . ا . خ 57 سنة بحروق بنسبه 20% بالوجه والزراع الأيمن، وإصابة ع. ز . م 30 سنة بحروق من الدرجة الأولى والثانية بنسبة 50% بالوجه والزراعين، وإصابة م . م . أ 40 سنة بحروق بنسبه 40%بالوجه و الزراعين والقدمين تم نقل المصابين إلى مستشفى سوهاج الجامعى وتم تقديم الإسعافات اللازمة لهم.



تم تعين الخدمات اللازمة بمنطقة الحريق وتمت اعمال التبريد وأنحصرت التلفيات في إحتراق بعض المنقولات المنزلية الموجودة بالمنزل محل الحريق تم إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة قانونا وتم إخطار جهة التحقيق المختصة التي تولت التحقيق في واقعة.



