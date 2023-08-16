إصابة 3 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ملاكي على طريق أسيوط الغربي

الفيوم رباب الجالي

أصيب 3 أشخاص بينهم شقيقين بإصابات تراوحت بين كسور وكدمات بالجسم، في حادث انقلاب سيارة ملاكي على طريق القاهرة/ أسيوط الصحراوي الغربي، وذلك بسبب انفجار إطار السيارة فجأة مما أدى إلى إختلال عجلة القيادة في يد السائق وفقدانه السيطرة عليها فانقلبت وأصيب مستقليها، وتم نقل المصابين الي مستشفي الواسطي المركزي وتحرر محضر بالواقعة واخطرت النيابة التي تولت التحقيق

كانت شرطة النجدة، بمحافظة الفيوم تلقت بلاغ بوقوع حادث انقلاب سيارة على طريق أسيوط الغربي بدائرة محافظة الفيوم ووجود عدد من المصابين وعلي الفور إنتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف الي مكان الحادث وتبين إصابة 3 مواطنين وتم نقل المصابين إلى مستشفى الواسطى المركزي، لتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم بحسب إصابة كل منهم.

وتحرر المحضر اللازم وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.