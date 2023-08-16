إصابة 10 أشخاص فى حادث تصادم 3 سيارات بالغربية

الغربية مصطفى عادل

أصيب 10 أشخاص بإصابات متفرقة في حادث تصادم سيارة نقل مع أخرى ميكروباص وملاكي، على طريق طنطا محلة منوف، وتم نقل المصابين للمستشفى واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية إخطارا بورود بلاغ لشرطة النجدة بوقوع حادث تصادم على طريق طنطا منوف بدائرة مركز طنطا.

انتقلت قوة أمنية و3 سيارات إسعاف لمكان البلاغ وتبين تصادم سيارة نقل بأخري ملاكي وميكروباص اسفر ذلك عن إصابة 10 أشخاص بجروح واصابات متفرقة، تم نقل المصابين للمستشفي ورفع آثار الحادث واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.