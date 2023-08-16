إصابة 10 أشخاص فى حادث انقلاب تروسيكل على طريق بحيرة قارون

الفيوم رباب الجالي

أُصيب 10 أشخاص بينهم 4 أطفال في حادث انقلاب دراجة "تروسيكل" على طريق بحيرة قارون بمحافظة الفيوم، صباح اليوم الأربعاء، وتم نقل المصابين إلى مستشفي الفيوم العام وتحرر محضر بالواقعة واخطرت النيابة التى تولت التحقيق.



كانت شرطة النجدة، بمحافظة الفيوم تلقت إخطار من مرفق إسعاف الفيوم، بوقوع حادث انقلاب تروسيكل محمل بعدد كبير من الركاب على طريق بحيرة قارون أمام قرية اللؤلؤة السياحية/ إتجاه القاهرة، ووجود عدد من المصابين.



أسفر الحادث طريق عن إصابة 10 أشخاص بإصابات متنوعة، تراوحت بين بسيطة ومتوسطة، حيث أصيب معظمهم باشتباه كسور وسحجات وكدمات متفرقة بالجسم.ودفع مرفق إسعاف الفيوم، بعدة سيارات إلى مكان الحادث، وتم نقلهم إلى مستشفى الفيوم العام لتقديم العلاج اللازم، وتحرر المحضر اللازم وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.







