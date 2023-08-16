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إصابة شخص صدمته سيارة أثناء عبوره طريق إسكندرية الصحراوى

الأربعاء، 16 أغسطس 2023 10:41 ص
إصابة شخص صدمته سيارة أثناء عبوره طريق إسكندرية الصحراوى سيارة إسعاف- أرشيفية
كتب: عبد الرحمن سيد

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أصيب شخص بعدما صدمته سيارة أثناء عبوره طريق إسكندرية الصحراوى، وتم نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج.
 
تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بلاغا من الخدمات الأمنية فى طريق إسكندرية الصحراوى مفاده وجود مصادمة، وعلى الفور انتقل رجال الأمن لمكان الواقعة.
 
بالفحص تبين أنه أثناء عبور شخص للطريق صدمته سيارة مسرعة ما أسفر عن إصابته بكسور وكدمات وتم نقله إلى المستشفى، وتم تفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة، لضبط مالك السيارة وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.
 
 
 

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