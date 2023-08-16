إحالة المتهمين بقتل شاب لسرقته بالإكراه فى الزاوية الحمراء للمحاكمة الجنائية

كتب عبد الله محمود

أحالت نيابة شمال القاهرة الكلية 3 عاطلين متهمين بقتل شاب فى الزاوية الحمراء، أثناء سرقته بالإكراه تحت تهديد السلاح.

البداية كانت بتلقى ضباط مباحث قسم شرطة الزاوية الحمراء بلاغا يفيد بمقتل أحد الأشخاص، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية من مباحث القسم، وعثرت على جثمان المجني عليه مصابا بعدة طعنات.

على الفور تم إخطار النيابة العامة التى أمرت بنقل جثة المجنى عليه إلى مشرحة زينهم لتوقيع الكشف الطبي عليها، وإعداد تقرير بالصفة التشريحية للوقوف على الأسباب الحقيقية.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات باستخدام التقنيات الحديثة، تم الوصول هوية الجناة، وبإعداد الأكمنة اللازمة تم ضبط المتهمين، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتحرر المحضر اللازم، واخطرت النيابة العامة التى أمرت بإحالتهم إلى محكمة الجنايات عقب انتهاء التحقيقات معهم.