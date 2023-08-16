اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 16 أغسطس 2023 12:22 م
أكرم القصاص - علا الشافعي

الرئيسية أخبار عاجلة

أوكرانيا: مغادرة أول سفينة شحن عبر ممر ملاحى جديد بالبحر الأسود

الأربعاء، 16 أغسطس 2023 11:24 ص
أوكرانيا: مغادرة أول سفينة شحن عبر ممر ملاحى جديد بالبحر الأسود البحر الأسود
كتب أحمد عرفة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكدت السلطات الأوكرانية، مغادرة أول سفينة شحن عبر ممر ملاحي جديد بالبحر الأسود وفقا لخبر عاجل بثته قناة القاهرة الإخبارية منذ قليل.

وفى وقت سابق قالت نائبة رئيس الوزراء الأوكرانى، وزيرة إعادة دمج الأراضى المحتلة مؤقتا إيرينا فيريشوك، إن طريق النصر لأوكرانيا فى حربها مع روسيا سيكون "طويلا وصعبا"، لذا يجب على الأوكرانيين الاستعداد لخوض معركة طويلة.

وقالت فيريشوك -فى منشور لها نقلته وكالة أنباء يوكرينفورم الأوكرانية اليوم الأربعاء، "يجب أن نكون صادقين.. في هذه الحرب، سيكون الطريق إلى النصر طويلا وصعبا.. فالفول بإنها ستنتهي في غضون أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع " أو بحلول نهاية العام أو" الربيع المقبل "- كل هذا ليس صحيحا.. يتعين علينا الاستعداد لخوض معركة طويلة على الجميع المواطنين والسلطات - الاستعداد لحرب طويلة وصعبة. وعندها فقط سننتصر".

وأضافت "أن كل شخص يمكنه فعل شيء من أجل انتصار أوكرانيا.. نحن نستعد لسباق ماراثون وليس عدو سريع، لخوض معركة من اثنتي عشرة جولة وليس معركة من ثلاث جولات".


أوكرانيا

روسيا

الحرب الروسيه الاوكرانيه

القاهره الاخباريه

اخر الاخبار

اليوم السابع بلس



الموضوعات المتعلقة

بريطانيا: روسيا تنشر مسيرات انتحارية فى أوكرانيا

الأربعاء، 16 أغسطس 2023 10:53 ص

نائبة رئيس وزراء أوكرانيا: الحرب لن تنتهى "بنهاية العام" أو "الربيع المقبل"

الأربعاء، 16 أغسطس 2023 09:35 ص

أوكرانيا: تصدير أكثر من 3.1 مليون طن من الحبوب والمحاصيل البقولية خلال العام

الأربعاء، 16 أغسطس 2023 08:36 ص

باختصار.. أهم أخبار العرب والعالم حتى منتصف الليل..روسيا: اعتراض 4 صواريخ والقضاء على 800 جندي أوكرانيا.. مجلس السيادة السودانى: فشل هيكلة الدولة قاد البلاد للوضع الحالي..الطيران العراقي يقصف مواقع إرهابية

الأربعاء، 16 أغسطس 2023 12:00 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة