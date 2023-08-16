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أهالى مطروح يقدمون نسخة من المصحف الشريف هدية للرئيس السيسى

الأربعاء، 16 أغسطس 2023 04:00 م
أهالى مطروح يقدمون نسخة من المصحف الشريف هدية للرئيس السيسى أهالي مطروح يقدمون "كتاب الله" هدية للرئيس السيسي

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قدم أهالي محافظة مطروح، نسخة من المصحف الشريف "هدية" إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، وكان الرئيس السيسي التقي أهالي مرسى مطروح والسلوم وسيدي براني، وأدار حوارا معهم.
 
وكانت محافظة مطروح، قد حظت خلال السنوات الأخيرة، بنصيبها من التنمية في مختلف المجالات في ظل الجمهورية الحديدة، بعد عقود من التجاهل والتهميش، وعدم استغلال مقومات المحافظة الواعدة، والتي تعد ثاني أكبر محافظة من حيث المساحة، التي تبلغ 166.6 ألف كيلومتر، ويبلغ عدد سكانها 503.3 ألف نسمة.
 
وشهدت المحافظة، طفرة تنموية هائلة وغير مسبوقة، في كافة القطاعات والمحالات، وإقامة عدداً كبيراً من المشروعات القومية منذ عام 2014، لم تشهدها طوال العقود الماضية، والتي ستحقق التنمية وفرص العمل لأبناء المحافظة، من خلال العمل على تعظيم الاستفادة من الإمكانيات الهائلة التي تتمتع بها المدن الجديدة بمطروح، على المستويات الاستثمارية والسياحية والتنموية، بما يحقق نقلة نوعية في مستوى المعيشة لأبناء المحافظة.
 
وبلغت الاستثمارات العامة الموجهة لمحافظة مطروح، بخطة عام 2020/ 2021 حوالي 13.3 مليار جنيه، وبلغت تكلفة مشروعات الطرق والكباري بالمحافظة خلال الفترة من 2014-2021 حوالي 6.2 مليار جنيه، وتكلف إنشاء 1700 وحدة إسكان اجتماعي، حتى عام 2020 حوالي 380 مليون جنيه، وبلغت تكلفة مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، المنفذة خلال الفترة من 2014- 2021 حوالي 2 مليار جنيه.
 
الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

 

أهالى مطروح خلال لقاء الرئيس السيسي
أهالى مطروح خلال لقاء الرئيس السيسي

 

أهالى مطروح
أهالى مطروح

 

زيارة الرئيس السيسي لأهالى مطروح
زيارة الرئيس السيسي لأهالى مطروح

 

زيارة الرئيس السيسي لمطروح
زيارة الرئيس السيسي لمطروح

 

لقاء الرئيس السيسي بأهالى مطروح (2)
لقاء الرئيس السيسي بأهالى مطروح

 

لقاء الرئيس السيسي بأهالى مطروح
لقاء الرئيس السيسي بأهالى مطروح

 

لقاء الرئيس السيسي بقبائل مطروح
لقاء الرئيس السيسي بقبائل مطروح

 

 


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