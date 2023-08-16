أخبار مصر.. الرئيس السيسى يحيل مخرجات الحوار الوطنى إلى الجهات المعنية لدراستها

نشر اليوم السابع خلال الساعات القليلة الماضية مجموعة من الأخبار الهامة على رأسها قال الرئيس عبد الفتاح السيسى: "تلقيت باهتمام بالغ مجموعة من مُخرجات الحوار الوطني، والتي تنوعت ما بين مُقترحات تشريعية، وإجراءات تنفيذية، في كافة المحاور السياسية والاقتصادية والمجتمعية".

وأضاف الرئيس السيسى على حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعى:"وإنني إذ أتقدم لكافة المُشاركين في إعداد وصياغة هذه المُخرجات بالشكر والامتنان، أؤكد على إحالتها إلى الجهات المعنية بالدولة لدراستها وتطبيق ما يُمكن منها في إطار صلاحياتي القانونية والدستورية، كما سأتقدم بما يستوجب منها التعديل التشريعي إلى مجلس النواب لبحث آلياتها التنفيذية والتشريعية.. فيما يلى موجز لأهم الأنباء.

ضياء رشوان يشكر الرئيس السيسى على استجابته لمخرجات الحوار الوطنى.. المخرجات موفقة وملبية لاحتياجات الشعب المصرى بفئاته المختلفة.. سنعلنها للرأى العام بالتفصيل.. وكنا متأكدين من استجابة الرئيس

وجه الكاتب الصحفى ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطنى، باسم مجلس الأمناء الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على استجابته لمخرجات الحوار الوطني، مشيدا باهتمام الرئيس السيسي بالحوار ومتابعته المباشرة لما يحدثه سواء بجلساته العامة أو جلسات مجلس الأمناء، ثم المخرجات التى تم الانتهاء منها.

وأضاف المنسق العام للحوار الوطنى، فى تصريحات لقناة إكسترا نيوز :"لدينا عدد كبير من المخرجات والرئيس السيسي ذكر أنه سيتخذ بشأنها القرارات، سواء قرارات سيتخذها الرئيس السيسي أو إحالة بعضها لمجلس النواب".

وتابع ضياء رشوان: "سنخرج للرأى العام بكل هذه المخرجات بالتفصيل لأن الحوار الوطنى هو حوار للمواطن يرعاه الرئيس عبد الفتاح السيسي".

الرئيس السيسى خلال لقائه بأهالى مطروح: هنتجاوز التحدى الاقتصادى وهيتحول لماضى زى الإرهاب.. نقدم التعويض المناسب للمواطن عن الأرض أو البيت وده مبدأ.. الدولة تخطط لزراعة 700 ألف فدان جديدة فى المنطقة الغربية

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن الدولة استطاعت حل مشكلة المياه التي كانت تعاني منها محافظة مطروح منذ 7 سنوات، موضحا: "من 7 سنين كانت فيها مشكلة مياه.. وفرنا مياه شرب لمطروح وفق خطة لتحلية المياه وتوفيرها للمدن الساحلية على البحر المتوسط.. برنامج محطات لتحلية مياه البحر ودي اللى هتوصل لأهالينا في المدن دي".

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته في لقاء مع أهالي مطروح: "المطالب كتير لأن احنا متأخرين كتير.. ويمكن اللى بنقول بنشتغل على كامل الدولة قصدت بيها إننا محتاجين نعمل كتير اوي.. مش طريق بس ومش مدرسة بس.. طريق ومدرسة وقطار وحاجات تانية كتير.. بنتكلم في 105 ملايين.. اشتغلنا بهمة وعلى طول.. وأثناء كورونا كنا شغالين.. ودلوقتي شغالين وهنفضل شغالين كده".

رئيس التنظيم والإدارة يصدر قرار ترقية الموظفين بالجهاز الإدارى للدولة أصدر الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، قرار رقم (121) لسنة 2023 بترقية الموظفين بالجهاز الإداري للدولة، ووفقا للقرار فأنه يسري على الموظفين بالوزارات والمصالح والأجهزة الحكومية ووحدات الإدارة المحلية، الخاضعين لأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، والعاملين بالهيئات العامة الخدمية والاقتصادية الذي يُعد قانون الخدمة المدنية المُشار إليه الشريعة العامة لهم. كما تضمن القرار أن يُرقى شاغلو الوظائف الكتابية والفنية بالدرجة الخامسة المعينون قبل العمل بأحكام قانون الخدمة المدنية المُشار إليه والمستوفون مدة بينية لا تقل عن خمس سنوات حتى 30/6/2023 إلى المستوى الوظيفي الرابع (ب)، ويستحق الموظف المُرقى اعتبارًا من 1/7/2023، الأجر الوظيفي المقرر للوظيفة المرقى إليها، أو أجره السابق مضافًا إليه علاوة ترقية بنسبة (5 %) من هذا الأجر الوظيفي أيهما أكبر محسوبة على أجره في 30/6/2023. كما يستحق شاغل إحدى وظائف المستويات الوظيفية، (مجموعة الوظائف التخصصية سواء كبير لشاغليها قبل العمل بقانون الخدمة المدنية، أو المستوى الوظيفي الأول (أ) تكراري، ومجموعة الوظائف الكتابية والفنية سواء لشاغليها قبل العمل بقانون الخدمة المدنية، أو المستوى الوظيفي الأول (أ)، ومجموعة الوظائف الحرفية لمن يشغل الدرجة الأولى قبل العمل بقانون الخدمة المدنية والثاني (أ)، ومجموعة وظائف الخدمة المعاونة لشاغلي المستوى الثالث (أ)، يستحق من غير الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية، ومضى على شغله لذلك المستوى الوظيفي ثلاث سنوات حافز بنسبة ( 5%) من أجره الوظيفي في 30/6/2023 بحد أدنى مبلغ 100 جنيهًا وبحد أقصى 150 جنيهًا شهريًا. طرح السكر فى البورصة المصرية السلعية لأول مرة.. وغدا تداول أول جلسة

صرح الدكتور إبراهيم عشماوي رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية للسلع انه اتساقاً مع سياسة الدولة المصرية وتوجه الحكومة لتنظيم أسواق السلع الاستراتيجية والأساسية منها، وكذا العمل على إتاحة السلع وتوافرها فى منافسة متكافئة تتميز بالشفافية، إضافة إلى ضبط أسواق السلع واستقرار أسعارها من خلال إنشاء علاقة تداول مباشرة بين كلاً من المنتجين للسلع والمصنعين وكافة عناصر سلاسل الامداد، فقد تم التوافق مع البورصة المصرية للسلع أن تقوم شركات إنتاج السكر بطرح كميات من السكر للبيع من خلال منصة البورصة المصرية للسلع لصالح شركات الصناعات الغذائية وشركات التوزيع والتجار وشركات التعبئة

وأعلنت البورصة المصرية للسلع بضرورة قيام الشركات العاملة في سلعة السكر بتسجيل عضويتها في البورصة المصرية للسلع عبر الرابط http://www.emx.com.eg/MembersReg.aspx , وأن أول جلسة تداول لسلعة السكر ستكون غدا الخميس.

وزارة العمل تعلن عن 4120 فرصة عمل فى 11 محافظة برواتب تبدأ من 3000 جنيه

أعلنت وزارة العمل في بيان لها اليوم الأربعاء عن تلقيها طلبات من 38 شركة قطاع خاص داخل 11 محافظة لشغل 4120 وظيفة خالية، في عدد من التخصصات، منها لذوى القدرات الخاصة، برواتب تبدأ من 3000 جنيه شهريا، فضلا عن التأمين الصحي والاجتماعي، وذلك للتقديم عليها خلال شهر أغسطس الجارى.

وجاء في البيان الصحفى، أن نشرة التوظيف الدورية تصدر عن "الوزارة" كل 15 يوما، من خلال الإدارة العامة للتشغيل برئاسة هبه أحمد مدير عام التشغيل بالوزارة، وإعداد منى شوقي باحث أول بالإدارة، تُعلن اليوم عن فرص عمل جديدة، متوفرة في محافظات : القاهرة، والقليوبية ، والجيزة ، والشرقية ، والغربية ،والدقهلية، ودمياط ، والبحيرة ، وسوهاج ، وقنا ، والوادي الجديد ..وفي تخصصات:أخصائي تمويل،وخدمة عملاء ،ومهندسين جودة وميكانيكا ، ومحاسبين ، وسكرتارية ، ومندوب مبيعات، ومشرفين إنتاج، وأفراد أمن، وكافة أعمال الفندقة،وعمال خياطة بكافة الأقسام، وعمال إنتاج، وموظفي سوشسيال ميديا ، وفني صيانة ميكانيكا ، ومسئولى ائتمان وتخصصات أخرى.

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التموين" تحذر المحلات المشاركة بالأوكازيون الصيفى من العروض الوهمية

تستمر وزارة التموين والتجارة الداخلية العمل بالأوكازيون الصيفى 2023 لطرح المحلات التجارية المنتجات بأسعار مخفضة وعلى من يريد من المحلات المشاركة في الأوكازيون عليه التوجه مسبقًا إلى مديريات التموين والتجارة الداخلية الواقع في دائرتها للحصول على الموافقة، شريطة أن تلتزم هذه الجهات بالإعلان عن ثمن السلع المعروضة للبيع في التصفية مقترنًا به بيان عن الثمن الفعلي الذى كانت تباع به هذه السلع خلال الشهر السابق على التصفية، ووفقًا لنظام العمل بالأوكازيون الصيفى 2023، فإن المحلات التي تشارك في الأوكازيون، لها الحرية في تقديم نسبة التخفيضات المناسبة، شريطة أن تكون التخفيضات حقيقية وغير وهمية، وأن من يثبت تلاعبه في العروض سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، حيث إن نسبة التخفيضات لبعض المنتجات تكون وفقًا لرغبة أصحاب المحلات والجهات المشاركة في عروض الأوكازيون الصيفى .

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وزير الزراعة يعلن دخول المانجو المصرى للسوق الصينية فى سبتمبر المقبل

التقي السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي مع تانج رينجيان وزير الزراعة والشئون الريفية الصينى في أول زيارة رسمية لوزير زراعة صينى منذ فترة على رأس وفد رفيع المستوي وذلك لبحث وتعزيز أطر التعاون الزراعي بين الجانبين وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

فى بداية اللقاء رحب القصير بنظيره الصينى ثم استعرض النهضة التى شهدتها الزراعة المصرية خلال التسع سنوات الماضية والتي مكنت مصر من تحقيق تقدم ملحوظ في منظومة الأمن الغذائي وتم عرض فيلم تسجيلي مختصر نال إعجاب الوزير الصينى حول تلك الإنجازات.

أكد القصير على قوة ومتانة العلاقات المصرية الصينية القائمة على الاحترام المتبادل والتي يرجع تاريخها إلي فترة الخمسينات.

وقال إن هناك تطابق في الرؤى السياسية حول القضايا الدولية بين الزعيمين فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وفخامة شي جين بينج الرئيس الصيني.

كما أشار إلى التنسيق المستمر بين فريق عمل الوزارة والسفارة الصينيه بالقاهرة لزيادة التبادل التجاري الزراعي وفتح السوق الصينى امام المنتجات الزراعية المصرية حيث من المتوقع ان يتم توقيع مذكرة تفاهم تتضمن موافقة الجانب الصينى علي دخول المانجو المصري للسوق الصينى في سبتمبر المقبل . سعر جرام الذهب عيار 21 فى مصر يسجل اليوم 2250 جنيها

ننشر أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء والتي تسجل 2250 جنيها للجرام من عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر بالتعاملات الصباحية ،وذلك وسط عودة الزخم والنشطاء لسوق الذهب

أسعار الذهب في مصر اليوم:

عيار 24 يسجل 2571 جنيها.

عيار 21 يسجل 2250 جنيها.

عيار 18 يسجل 1929جنيها.

الجنيه الذهب 18000جنيه.

سعر الذهب عالمياً

انخفضت أسعار الذهب العالمية للتداول بالقرب من أدنى مستوى سجلته أمس، وذلك في ظل تعافي الدولار الأمريكي واستفادته من ارتفاع العائد على السندات الحكومية، بينما تتطلع الأسواق اليوم إلى بيانات مبيعات التجزئة الأمريكية التي قد تلقي الضوء على تأثير ارتفاع معدلات الفائدة على إنفاق المستهلكين.