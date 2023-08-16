أخبار البورصة اليوم الأربعاء 16-8-2023

كتب هانى الحوتى

تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء 16-8-2023، وجاءت أبرزها تباين مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ ارتفع المؤشر الرئيسي فيما تراجع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وسط تداولات تجاوزت 2.5 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 5 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1.224 تريليون جنيه.



إيقاف التداول على 6 أسهم أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 6 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء، وهم: الإسماعيلية مصر للدواجن، والكابلات الكهربائية المصرية، والمجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية، والأولى للاستثمار والتنمية العقارية، ومرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقاري، وجهينة للصناعات الغذائية.



البورصة تربح 5 مليارات جنيه تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ ارتفع المؤشر الرئيسي فيما تراجع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وسط تداولات تجاوزت 2.5 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 5 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1.224 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 878.5 مليون ورقة مالية بقيمة 2.6 مليار جنيه، عبر تنفيذ 85.8 ألف عملية لعدد 202 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 86.23% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 7.08%، والعرب على 6.69%، واستحوذت المؤسسات على 23.85% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 76.14%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب للبيع بقيمة 269.4 مليون جنيه، 19.4 مليون جنيه، 187.9 ألف جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات المؤسسات المصرية والعربية والأجنبية للشراء بقيمة 83.7 مليون جنيه، 44.5 مليون جنيه، 160.8 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.54% ليغلق عند مستوى 18062 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.34% ليغلق عند مستوى 21855 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.56% ليغلق عند مستوى 7556 نقطة.

فيما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.38% ليغلق عند مستوى 3625 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.06% ليغلق عند مستوى 5364 نقطة، ونزل مؤشر تميز بنسبة 0.75% ليغلق عند مستوى 5273 نقطة، وانخفض مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.37% ليغلق عند مستوى 1363 نقطة.

وصعدت أسهم 56 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 90 شركة، ولم تتغير مستويات 56 شركة.



تعاملات الداخليين تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الإثنين، إذ باع مجلس إدارة شركات المنصورة للدواجن، وبالم هيلز للتعمير، والعربية لإدارة وتطوير الأصول عدد 150 ألف سهم، 250 ألف سهم، 162 ألف سهم، على التوالي، وباعت إدارة البنك التجاري الدولي (مصر) 7500 سهم.

فيما اشترى مجلس إدارة شركتي مصر لإنتاج الأسمدة-موبكو، والصناعات الهندسية المعمارية للإنشاء والتعمير-ايكون عدد 746.2 ألف سهم، 31.3 ألف سهم، على التوالي، واشترت مجموعة مرتبطة بشركتي مصر للفنادق، وبيراميزا للفنادق والقرى السياحية-بيراميزا عدد 4797 سهم، 78 سهم، على التوالي، واشترى مساهم رئيسي بشركة سبيد ميديكال 21.5 مليون سهم.

نتائج الأعمال

أعلنت عدد من شركات البورصة المصرية، نتائج الأعمال خلال الفترة المنتهية في 30 يونيو عام 2023، وحققت معظم الشركات نموًا في الإيرادات والأرباح مدفوعة بتحسن النشاط، وفروق العملات.

وحققت شركة راية القابضة للاستثمارات المالية، إيرادات بلغت 14.5 مليار جنيه خلال النصف الأول من عام 2023 مقابل 9.1 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي بنسبة نمو 59%، وبلغ صافي الربح 350 مليون جنيه مقارنة بـ170 مليون جنيه، ويرجع ذلك للتحسن الملحوظ في إيرادات المجموعة من العملة الأجنبية الناتجة من الشركات المصدرة أما للخدمات أو المنتجات "الأغذية المجمدة".

وحققت شركة السيراميك والبورسلين-الجوهرة، مبيعات بلغت 1.2 مليار جنيه خلال الفترة المالية المنتهية في 30 يونيو عام 2023 مقابل 884.9 ميون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي بنسبة نمو 136%، وبلغ صافي الربح المحقق 117.4 مليون جنيه مقارنة بمبلغ 83.2 مليون جنيه بنسبة نمو 141%.

وحققت شركة ماكرو جروب للمستحضرات الطبية (ماكرو كابيتال)، إيرادات بلغت 337.2 مليون جنيه خلال النصف الأول من عام 2023 بمعدل نمو سنوي 11%، وبلغ صافي الربح 29.3 مليون جنيه بمعدل انخفاض سنوي 59%، حيث يرجع ذلك إلى تراجع أرباح التشغيل بالإضافة إلى نمو صافي المصروفات التمويلية بشكل استثنائي.

وحققت الشركة الوطنية للصلب-عتاقة، مبيعات بلغت 922.7 مليون جنيه خلال النصف الأول من عام 2023 مقابل 1.3 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من عام 2022، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 410.7 مليون جنيه مقارنة مع 86.8 مليون جنيه.

وحققت شركة غاز مصر، إيرادات بلغت 2.1 مليار جنيه مقابل 3.1 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 122.8 مليون جنيه مقارنة مع 103.5 مليون جنيه.