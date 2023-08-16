أحدث تصوير لمحطة قطارات صعيد مصر وإجراء تشطيبات الافتتاح.. فيديو

كتب سيد الخلفاوى

نشرت وزارة النقل أحدث فيديو لمحطة سكك حديد صعيد مصر بمنطقة بشتيل بالجيزة، المقرر افتتاحها قريبا، حيث يجرى وضع اللمسات والتشطيبات النهائية للمحطة والمول التجارى الموجود بها تمهيدا للافتتاح.

ويوضح الفيديو الانتهاء من تشطيبات واجهات المحطة وكذلك تشطيب الأرصفة، والطابق الأول بالمحطة وتركيب سلالم المول التجارى، ويقام مبني المحطة الرئيسي علي مساحة 31.000 م2 والذي يتكون من دور بدروم سيستخدم كجراج بسعة 250 عربة ودور أرضى يحتوى علي جزء تجارى ضمن مول تجارى متكامل بالدور (الأول - الثانى) وأماكن ادارية ‏بالدور الأرضى خاصة بالعاملين بالمحطة‏.

وتضم المحطة 28 شباك تذاكر وكذلك دورات المياه ومنطقة الهرم الزجاجى بالبهو الرئيسى للمحطة والذى يبلغ ارتفاعه 40 مترا بالإضافة إلى الدورين الأول والثانى للمحطة والذى يشمل محلات تجارية ومناطق استثمارية.

وتضم المحطة 6 أرصفة لخدمة ركاب الوجه القبلى جهة شارع السودان و(4) أرصفة لخط المناشى جهة محور الفريق كمال عامر بالإضافة إلى سكك حوش المحطة وترتبط سكك الورش بالسكك الطوالى‏ ( أسوان/اسكندرية - المناشي - البضائع) حيث يبلغ إجمالى أطوال السكك الحديدية ‏بالمحطة 22 كم بعدد 89 مفتاح.

كما تضم المحطة ورشة صيانة عربات القطارات والتى تشمل 12 سكة بالإضافة إلى ورشة صيانة الجرارات والتى تشمل 6 سكك لأعمال صيانة وتجهيز الجرارات وكذلك جاهزية مبانى ( محطة الوقود - مبنى مغسلة القطارات -مبنى موزع الكهرباء (موزع 1 - موزع 2) - مبنى محطة محولات الكهرباء - غرف أمن - خزانات السولار - خزانات فصل الزيت - خزانات المياه لمكافحة الحريق .