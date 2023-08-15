"FDA" توافق على دواء جديد للسكر يعتمد على زرع خلايا بيتا المنتجة للأنسولين

كتبت أمل علام

قالت الدكتورة إيناس شلتوت، أستاذ الباطنة والسكر والغدد الصماء بطب قصر العينى، إن هيئة الأغذية والأدوية الأمريكية "FDA"، وافقت مؤخرا على نوع من العلاجات لمرضي السكر من النوع الأول وهو العلاج بزرع خلايا بيتا المنتجه للأنسولين.

وأوضحت، أن هذا العلاج كان يستخدم بشكل محدود في بعض الدول الأوروبية مثل الدنمارك، حيث يتم نقل خلايا بيتا من بنكرياس متبرعين متوفين وتحقن في أوردة كبد "الوريد البابى "لمريض السكر من النوع الأول، حيث تبدأ بعدها فى العمل و افراز الأنسولين ، وبالتالي هناك فرصة كبيرة لتوقف هؤلاء المرضى عن تلقى حقن الأنسولين أو تناول جرعات بسيطة منه.

وأضافت، إنه بعد زرع خلايا بيتا يتم إعطاء المريض المصاب أدوية مثبطة للمناعة حتى لا يتم رفض الخلايا المنقولة من المتبرع، وهذه الأدوية هي إحدى المشكلات التي قد تواجه هذا النوع من العلاج بخلايا بيتا حيث تؤخذ الأدويه المثبطة للمناعة لسنوات عديدة .

وأوضحت أن الاسم العلمى لهذا العقار هو لانتيدرا وهو ليس دواء بالمعني المفهوم وإنما زرع خلايا بيتا المنتجة للأنسولين .

من هو المريض الذي سيستفيد من هذا العلاج؟

هم المرضي الذين يعانون من غيبوبة نقص السكر وهبوط السكر بشكل متكرر نتيجة استخدام الانسولين، موضحة أنه من المعروف أن مرضى السكر من النوع الأول يتم علاجهم بحقن متعددة من الانسولين تصل إلى 4 مرات يوميا، وقد يتسبب العلاج بالانسولين لانخفاض في مستوى السكر في الدم، مما يشكل خطورة في بعض الأحيان أو يسبب مضاعفات تؤثر على حياة المريض.

وأشارت إلى أنه بالتالى تم اختيار هؤلاء المرضى لتلقى هذا النوع من العلاج مما قد يؤثر على جودة الحياة عند المريض أو تسبب في خطوره علي حياته، و قد يحمل المستقبل القريب كثيرا من الآمال المبشره للاشخاص المصابين بالأنواع المختلفة من مرض السكر.