985 مليون جنيه تمويلات البنك الزراعى للمشروعات الصغيرة بالفيوم

الفيوم رباب الجالي

أكد علاء فاروق رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، حرص البنك على تقديم كافة أوجه الدعم والتمويل للمشروعات متناهية الصغر والأنشطة الانتاجية، في نطاق محافظة الفيوم بتسهيلات وفوائد ميسرة، بهدف تحقيق التمكين الاقتصادي للمرأة الريفية وتوفير فرص العمل للشباب لتوفير سبل الحياة الكريمة لسكان الريف.



وأوضح، أن البنك الزراعي يلعب دورا كبيرا في تحقيق التنمية بمحافظة الفيوم وتواجده أصبح ظاهراً ومؤثراً في كافة أنحاء المحافظة من خلال شبكة فروع قوامها 45 فرعاً منتشرة في ربوع المحافظة، موضخا أن حجم محفظة القروض بالفيوم بلغ أكثر من مليار و561 مليون جنيه، منها نحو 985 مليون جنيه لتمويل الأنشطة الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، التي تتضمن القروض الزراعية وقروض تنمية الثروة الحيوانية بهدف تحقيق التنمية على أرض المحافظة وتحسين مستوى معيشة أبناءها.



جاء ذلك خلال استقبال الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، لكلا من باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، و علاء فاروق رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، ووفد من قيادات جهاز تنمية المشروعات، والبنك الزراعي، بهدف بحث سبل التعاون المشترك فيما بينهم، للتوسع في تقديم خدمات مالية أو غير مالية لدعم وتنمية المشروعات الصغيرة ومعرفة الاحتياجات الاستثمارية للمحافظة، بما يوفر فرص العمل لأبنائها.



