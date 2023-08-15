8 معاهد فى العلوم الصحية التطبيقية معتمدة من التعليم العالى

ينشر اليوم السابع قائمة المعاهد الخاصة التابعة لوزارة التعليم العالى والتي تعد أبرز البدائل لكليات القطاع الطبي وتتميز بكونها تصدر خريجين مؤهلين لسوق العمل ولديهم التدريب الكافى بما يمكنهم من ممارسة العمل ومنها المعاهد الخاصة العالية التكنولوجية للعلوم الصحية التطبيقية وتضم (8) معاهد، وهي على النحو التالى:-
1. المعهد الفني للتمريض بالجونة - محافظة البحر الأحمر.
2. المعهد الفني للتمريض بالدقهلية - شربين.
3. المعهد التكنولوجي العالي للعلوم الصحية التطبيقية بمدينة بدر.
4. المعهد التكنولوجي العالي للعلوم الصحية التطبيقية بسوهاج.
5. المعهد التكنولوجي العالي للعلوم الصحية التطبيقية بالمنيا.
6. المعهد التكنولوجي العالي للعلوم الصحية التطبيقية بشربين - الدقهلية.
7. المعهد التكنولوجي العالي للعلوم الصحية التطبيقية ببني سويف.
8. المعهد التكنولوجي للتمريض ببني سويف.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة