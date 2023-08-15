7 توصيات للجان المحور المجتمعى بالحوار الوطنى.. أبرزها مشروع قانون الوصاية على المال

كتب محمد السيد الشاذلى

انتهت لجان المحور المجتمعى بالحوار الوطنى، من صياغة التوصيات والمقترحات الخاصة بموضوعات كل منها ورفعها للمقرر العام والمساعد لكل محور، لعرضها على مجلس أمناء الحوار للنظر فيها استعدادا لإقرارها وتحديد طريقة رفعها لرئيس الجمهورية ليتخذ بشأنها ما يراه.

وجاءت توصيات لجان المحور المجتمعى كالآتى:

1 - لجنة الصحة:

نظم الرعاية الصحية وتسريع وتيرة التأمين الصحي الشامل.

2 - لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي:

مقترح مشروع قانون الوصاية على المال.

3 - لجنة التعليم.

مقترحات بخصوص إشراك المجتمع المدني في تطوير التعليم.

التوسع في تدريس مواد التربية القومية والأخلاق.

4 - لجنة الشباب:

توصيات ومقترحات بخصوص ريادة الأعمال.

5 - لجنة الثقافة والهوية الوطنية:

مقترحات وتوصيات بخصوص سبل تدعيم الهوية الوطنية في التعليم والقطاعات الأخرى.

مقترحات وتوصيات لسبل تعظيم الاستفادة من المؤسسات الثقافية.