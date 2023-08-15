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5 مستندات لتركيب عداد مياه فرعى لشقة منفصل عن العمارة.. اعرفها

الثلاثاء، 15 أغسطس 2023 06:00 ص
5 مستندات لتركيب عداد مياه فرعى لشقة منفصل عن العمارة.. اعرفها عداد مياه
كتبت – مرام محمد

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كشفت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة عن المستندات المطلوبة لتركيب عداد فرعي لوحدة سكنية، وذلك على النحو التالي:

-صورة عقد الإيجار أو التمليك.

-إيصال الكهرباء الخاص بالشقة.

-إيصال المياه الخاص بالعقار.

-حضور مالك الشقة شخصيا.

-صورة بطاقة الرقم القومي.

وأوضحت الشركة خطوات تركيب عداد منفصل لشقة على النحو التالي:

1- التقدم بطلب تركيب عداد فرعي بشركة المياه.

2- سداد قيمة رسوم المعاينة.

3- يتوجه الفني التابع للشركة للعقار المقصود لإجراء المعاينة وإحضار قراءة العداد الرئيسي.

4- إدراج المقايسة والمديونية بخدمة العملاء للسداد.

5- يقوم المنتفع بسداد قيمة المديونية.

6- حصول المستفيد على الخدمة وتركيب عداد المياه الفرعي له.

 

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شركة مياه الشرب بالجيزة

عدادات المياه

عداد مياه

تركيب عداد مياه

تركيب عداد مياه منفصل

الجيزة



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