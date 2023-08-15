5 مستندات لتركيب عداد مياه فرعى لشقة منفصل عن العمارة.. اعرفها

كشفت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة عن المستندات المطلوبة لتركيب عداد فرعي لوحدة سكنية، وذلك على النحو التالي:
-صورة عقد الإيجار أو التمليك.
-إيصال الكهرباء الخاص بالشقة.
-إيصال المياه الخاص بالعقار.
-حضور مالك الشقة شخصيا.
-صورة بطاقة الرقم القومي.
وأوضحت الشركة خطوات تركيب عداد منفصل لشقة على النحو التالي:
1- التقدم بطلب تركيب عداد فرعي بشركة المياه.
2- سداد قيمة رسوم المعاينة.
3- يتوجه الفني التابع للشركة للعقار المقصود لإجراء المعاينة وإحضار قراءة العداد الرئيسي.
4- إدراج المقايسة والمديونية بخدمة العملاء للسداد.
5- يقوم المنتفع بسداد قيمة المديونية.
6- حصول المستفيد على الخدمة وتركيب عداد المياه الفرعي له.
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